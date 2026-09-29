La rebelión de los alquileres se extiende a Zaragoza: "El desahucio de Maricarmen supone un punto de no retorno"

El desahucio de Maricarmen, la ya famosa vecina de 87 años de Madrid que fue desalojada la pasada semana de su domicilio, ha generado una ola de indignación y grandes movilizaciones en todo el país.

La noticia ha recorrido toda España y muchas ciudades, entre ellas Zaragoza, han organizado diferentes acciones para mostrar su enfado con el sistema.

Este hecho ha sido el punto de partida para reclamar cambios en las políticas de vivienda y denunciar el encarecimiento de los alquileres.

Alicia Gallego, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, considera que lo ocurrido en Madrid supone un "punto de no retorno" y reclama abordar el problema de la vivienda mediante cambios estructurales.

La organización sostiene que el incremento de los alquileres, unido al estancamiento de los salarios, está dificultando cada vez más el acceso y el mantenimiento de una vivienda para una parte de la población.

"Estamos ya cansadas de que el derecho a una vivienda no esté garantizado, sino que todo lo contrario, prime que se haga negocio con ellas y que sea una mercancía con la que se lucren unos pocos y toda la clase trabajadora tengamos que sufrir las consecuencias", ha confesado Alicia.

Desde el Sindicato de Inquilinas han lanzado tres grandes reivindicaciones para afrontar la ley de la vivienda:

Entre las principales demandas del sindicato figura la paralización de los desahucios . La organización reclama que se suspendan los lanzamientos que afecten a personas y familias que no puedan hacer frente a sus obligaciones de vivienda y plantea la adopción de medidas legislativas en este sentido.

. La organización reclama que se suspendan los lanzamientos que afecten a personas y familias que no puedan hacer frente a sus obligaciones de vivienda y plantea la adopción de medidas legislativas en este sentido. La segunda reivindicación es una reducción del 50% de los precios del alquiler. El sindicato propone intervenir las rentas mediante la legislación para adecuarlas a los ingresos de los hogares arrendatarios.

El sindicato propone intervenir las rentas mediante la legislación para adecuarlas a los ingresos de los hogares arrendatarios. La tercera demanda pasa por establecer contratos de alquiler indefinidos, con el objetivo de eliminar la incertidumbre que, a juicio de la organización, generan las renovaciones periódicas de los contratos.

El colectivo también cuestiona las políticas basadas en ayudas directas a los propietarios: "Tenemos como unas reivindicaciones claras que son que se ataque a la ganancia de estos rentistas, que las medidas que tomen sean en contra de su beneficio y de su ganancia".

Programación de actividades

La organización ha preparado distintas actividades que desembocarán en una gran manifestación este sábado 3 de octubre.

Ayer, 28 de septiembre, tuvo lugar una asamblea abierta en la plaza de San Pablo, concebida como un encuentro para incorporar nuevos participantes y organizar las movilizaciones.

El jueves, 1 de octubre, a las 19.00, se ha programado un taller de pancartas para preparar el material que se utilizará durante la protesta. El sindicato prevé anunciar a través de sus canales de comunicación el lugar concreto donde tendrá lugar esta actividad.

Manifestación 3 de Octubre Sindicato Inquilinas Zaragoza

La semana concluirá el sábado 3 de octubre con una manifestación a partir de las 18.00. La convocatoria se integra en una jornada de movilización estatal impulsada por distintas organizaciones vinculadas a la defensa del derecho a la vivienda.

Desde el sindicato zaragozano hacen un llamamiento a la participación ciudadana y defienden la organización colectiva de los inquilinos como herramienta para reclamar cambios en el mercado residencial.

Su objetivo, según explica Gallego, es convertir las movilizaciones en un punto de partida para disputar las actuales condiciones de acceso a la vivienda y conseguir medidas que permitan mejorar de forma estable la situación de las familias arrendatarias.

"Al final lo que queremos es llamar a la organización y que la gente se organice en los sindicatos para tener más fuerza y poder disputar esto y conseguir mejoras reales para toda la clase trabajadora", ha recalcado Gallego.