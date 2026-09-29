El 80% del gasto anual de la nueva planta de Piensos Costa en Huesca irá a parar a empresas y productores locales

La nueva planta de Piensos Costa en Huesca promete un retorno de hasta el 80% de su gasto anual en la economía aragonesa, principalmente en el Alto Aragón. Será mayormente en empresas del sector primario gracias a la compra “masiva” de cereales y leguminosas.

Así lo recoge la documentación aportada por la empresa, uno de los puntales del Grupo Costa, que dio a conocer este lunes el Gobierno de Aragón a través del BOA. El proyecto para la mudanza desde Quicena al polígono PLHUS de Huesca ha sido catalogado como inversión de interés autonómico (DIA), con una inversión global superior a los 30 millones de euros.

Se estima que la nueva planta tendrá un gasto operativo de 200 millones anuales desde su puesta en marcha. De ellos, la premisa es que 160 (un 80%) vayan a parar a empresas aragonesas de forma directa o indirecta.

El grueso del gasto tiene que ver con la compra directa de cereales y leguminosas, lo que implica a agricultores, cooperativas, empresas de almacenamiento o transportistas, tal como recoge la DIA. No obstante, el impacto comenzaría a notarse antes, de acuerdo a los cálculos de la promotora.

Durante el desmantelamiento de la planta en Quicena y la construcción en los terrenos de PLHUS, la aportación directa e indirecta a la economía aragonesa rondará los 16,8 millones de euros. Será además a lo largo de dos años.

La previsión es que esta primera fase tenga un impacto porcentual incluso mayor. Así, la empresa pone sobre la mesa un coeficiente de consumo doméstico del 85%, lo que en la práctica retendría la mayor parte de los puestos de trabajo y el valor añadido en empresas de la zona.

Piensos Costa tiene ahora 2 meses para presentar el proyecto de ejecución de su nueva fábrica. La primera fase de la construcción en PLHUS deberá llevarse a cabo en un máximo de 2 años desde que obtenga los títulos y licencias administrativas.

El apartadero ferroviario, otro de los puntos destacados del proyecto, deberá ponerse en marcha hacia febrero de 2029. Son los 3 años que establece el convenio firmado con el Gobierno de Aragón, a contar desde el mismo mes de este año.

La mudanza desde Quicena dependerá del avance de las obras en Huesca. Su cierre está fijado para 6 meses después del inicio de la actividad en PLHUS y siempre que el PIGA esté aprobado definitivamente.

Vivienda pública

Por otro lado, la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) asumirá la construcción de vivienda protegida en Quicena (200 pisos), una vez se despejen los terrenos actuales, y en la propia ciudad de Huesca (86). Esta última para alquiler asequible.

Los plazos definitivos dependen de SVA. No obstante, la urbanización y edificación de los nuevos entornos no arrancará hasta que no finalicen los derribos y se disponga de los suelos en Quicena.

En Huesca capital, Piensos Costa deberá finalizar antes el traslado de sus instalaciones en el Parque de Maquinaria. Los terrenos están ubicados en las calles Bielsa, Ingeniero Susín y Joaquín Cajal.

En cifras

Ya se conocían los datos de inversión, si bien la DIA ha arrojado más luz sobre la operación. La suma de las distintas construcciones y la fase operativa alcanza los 38,2 millones de euros (38.284.580), muy por encima del compromiso de 20 millones establecido con la DGA.

La construcción de la fábrica alcanza los 30,3, mientras que la siguiente partida más cuantiosa es el apartadero ferroviario (3,6). Los suelos de PLHUS ascienden a 3,5, mientras que existe una opción de compra por valor de 2,6 sobre varias parcelas de titularidad autonómica en el citado polígono.

El nuevo complejo se abastecerá a partir de energía fotovoltaica. Son 791.010 euros más. Finalmente, la conversión en zona urbana de los terrenos de la actual fábrica (Quicena) ascenderá a 3.190.000 euros.

Empleos

Durante la fase de construcción en PLHUS, se generarán entre 46 y 59 empleos directos a tiempo completo, otros 350 para levantar las viviendas protegidas y de 35 a 48 en los procesos de urbanización.

Con la fábrica ya en marcha, la plantilla pasará de 14 a 28 personas. Hay que sumar otros 139 puestos indirectos (77 transporte de materias primas y 62 en distribución de piensos). En conjunto, es el equivalente a 13,13 empleos por cada millón de euros invertidos.