El patrimonio de los diputados, al detalle: del pajar de Beatriz Sánchez a los honorarios de seis cifras de Javier Alonso

Las declaraciones de bienes de los diputados aragoneses siempre dejan lugar a la sorpresa. Obligados por el deber público de transparencia, los representantes de PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU en esta XII Legislatura han dejado por escrito su patrimonio, un listado que incluye desde viñas y pajares a envidiables cuentas corrientes y coches de todo tipo.

La presidenta de las Cortes, la popular María Navarro, declara tener un piso al 50% en Zaragoza adquirido en 2012, un garaje y una segunda vivienda, también al 50%, comprada en 2019.

Tiene, eso sí, una hipoteca con un saldo pendiente que supera los 120.000 euros.

En el documento también aparece la octava parte de un terreno en Pamplona fruto de una herencia, 20.900 euros en la cuenta de ahorro y un Volkswagen Polo de 2018.

El de su antecesora en el cargo, Marta Fernández (Vox), es mucho más escueto. En las rentas percibidas aparece la frase 'salario presidenta de las Cortes', sin especificar cuantía. Además, dice tener en el banco 62.700 euros... y hasta aquí.

Entre los miembros de la Mesa de las Cortes, la vicepresidenta primera, Carmen Rouco, de Vox, posee al 100% un piso, una plaza de garaje y un trastero desde 2017.

También detalla al céntimo la partida de sus fondos de inversión (91.053 euros) y la de sus planes de pensiones (49.594). ¿Y su coche? Un BMW adquirido este mismo 2026.

Por su parte, el secretario primero, Gerardo Oliván (PP), atesora un sueldo de 97.555 euros por su puesto, dos viviendas en Huesca al 50% con una hipoteca a la que le quedan 75.500 euros, otros tantos garajes y un trastero.

En su cuenta corriente, siempre según este documento público, figuran más de 50.000 euros y en fondos de inversión, otros 30.000. Además, posee dos coches: un Peugeot 308 y un Fiat Panda.

La secretaria segunda, Beatriz Sánchez (PSOE), presenta una de las declaraciones más completas. Posee hasta cuatro propiedades en Tobed: una viña en pleno dominio, el 31% de unas eras, una vivienda al 100% y otro 31% de un pajar.

En su caso, el saldo de la cuenta corriente llega a las seis cifras. Concretamente, supera los 111.000 euros. Y además, posee un Audi A3 de 11 años de antigüedad.

Por su condición de diputados, el listado también incluye el patrimonio de los nuevos consejeros de Vox.

El de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, da cuenta de 75.600 euros en concepto de rendimientos de trabajo y de otros 7.400 por rendimientos de capital inmobiliario (alquiler).

En su haber figuran hasta cuatro viviendas: una en Zaragoza al 50% comprada en 2021, otra en Sabiñánigo con plaza de aparcamiento, también al 50% y de 2010, y una tercera en Zaragoza. Esta al 100% y de 2022.

La cuarta, de 1991, está también al 50% y está ubicada en la capital aragonesa, lo mismo que un local que adquirió en 1986.

Hay, eso sí, una hipoteca firmada en 2010 con un saldo pendiente de 89.000 euros.

Otros detalles que ofrece en este ejercicio obligado de transparencia son los 100.200 euros de su cuenta corriente y el modelo de su coche: un SsangYong Rexton de 2006.

Mientras, Arancha Simón (Agricultura), refleja una nómina de 28.800 euros, dos solares, un piso y dos fincas, todos ellos en la provincia de Huesca y con porcentajes que van del 33% al 65%.

También tiene coche, un Dodge Journey de 2011, y dos hipotecas que suman 130.000 euros.

Entre los senadores autonómicos, destacan los honorarios profesionales como abogado de Javier Alonso (Vox), de más de 107.000 euros.

Además, tiene una vivienda en pleno dominio desde 2019 -con una hipoteca de 115.000 euros-, un plan de pensiones con 65.000 y un saldo en la cuenta corriente que supera las seis cifras: 131.000 euros.