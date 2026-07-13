Aragón logra perimetrar el incendio del Matarraña y se muestra "optimista" pese al viento: "Ya no hay llama"

El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, desde el Puesto de Mando Avanzado. Gobierno de Aragón

El incendio del Matarraña evoluciona favorablemente pese al viento. El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha asegurado esta tarde desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) que ya está perimetrado, aunque todavía no puede darse por controlado.

“En estos momentos no hay llama. Ahora, lo que se está controlando fundamentalmente es que no haya reproducciones. Sobre todo en el flanco derecho, en la separación del barranco”, concretaba.

La preocupación ha sido máxima en estas últimas horas, pero esa inquietud ha dado paso a un “optimismo” prudente. El viento sigue soplando, pero no con tanta fuerza como este domingo, con unas rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora que complicaron los trabajos iniciales de extinción.

Los “numerosísimos” medios aéreos desplegados esta mañana han permitido evitar la propagación de las llamas. Tanto que el flanco izquierdo está ya “bastante tranquilo”.

Pese a todo, por el momento se mantienen las mismas afecciones, desde los cortes de carretera anunciados al desalojo del hotel Torre del Marqués.

Lo que sí parece descartado es que haya que evacuar a más personas, ya que gracias a la labor de los efectivos se han podido salvar infraestructuras, granjas e instalaciones y alejar el fuego de los núcleos urbanos.

La atención se centra también en los tres bomberos que han resultado heridos en las últimas horas, sin que por el momento hayan trascendido novedades sobre su estado de salud.

Las próximas horas

Las próximas horas se van a focalizar en las labores de vigilancia, claves antes de dar el incendio por estabilizado.

Para la próxima reunión del Cecopi, prevista a última hora de la tarde, se esperan buenas noticias, pero todo, a expensas de lo que suceda hasta entonces.

La parte positiva es que, además de que el viento no soplará tan fuerte, la humedad relativa será “buena” y estará por encima del 30%.

Entre tanto, los efectivos del Gobierno de Aragón, la UME y los medios desplegados desde la Comunidad Valenciana -hasta 150 en total- continúan trabajando sin descanso.

Las primeras previsiones mantienen en 300-340 hectáreas la superficie quemada, una estimación sujeta a revisión una vez se pueda acceder al terreno y se compruebe su verdadero estado.

Pese a esta aparente victoria contra las llamas, desde el Ejecutivo aragonés se niegan a bajar la guardia, ya que aunque la Comunidad no esté en rojo plus, el nivel de alerta sigue siendo rojo en gran parte del territorio.