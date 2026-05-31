Gabriela (20 años) viajará a Madrid para ver al Papa: "Dormiremos en un pabellón sin duchas, pero vale la pena"

El Papa no para en Zaragoza en su viaje a España la próxima semana, pero Zaragoza sí que va a ver al Papa.

Más de 500 jóvenes zaragozanos se van con la Diócesis a Madrid el sábado 6 de junio, al punto de la mañana para llegar con tiempo a la Vigilia.

Gabriela es uno de esos jóvenes que madrugará para subir al autobús y "vivir la experiencia de la fe".

Tiene 20 años, estudia Lenguas Modernas en la Universidad de Zaragoza y junto a miles de jóvenes participará en el encuentro con el Papa León XIV.

Lo hará con ilusión, mochila al hombro y dispuesta "a dormir en un pabellón sin duchas" si hace falta (que la hace). "La experiencia de ver al Papa lo merece", resume entre risas en una conversación con EL ESPAÑOL.

Como muchos otros jóvenes católicos zaragozanos, Gabriela forma parte de la parroquia de Santa Engracia, desde donde se están organizando numerosos grupos para acudir al evento.

"Me enteré por mis amigos de Santa Engracia y por los grupos de la parroquia. Ya antes de que saliera la inscripción alguno me dijo: ‘Va a salir esto y tienes que venir’. Luego lo mandaron por todos los grupos y la gente empezó a apuntarse", cuenta.

El grupo zaragozano estará situado muy cerca del altar principal. "Nos mandaron un QR y estamos en el sector C2. Cuando lo vimos nos quedamos flipando porque estamos literalmente al lado de donde estará el Papa, detrás de la zona de prensa", explica Gabriela emocionada.

Este encuentro con los jóvenes, el primer acto multitudinario de León XIV en su viaje a España, se realizará en plaza Lima, al lado del campo de fútbol del Bernabéu, y los sectores se extienden por todo el paseo de la Castellana hasta el C20.

Para Gabriela, la visita papal supone una oportunidad única. “Tener al Papa tan cerca de casa me parece algo muy importante y muy guay”, afirma. Aunque ya participó este verano en el Jubileo, será la primera vez que viva un gran encuentro de estas características en España.

El lema del viaje, 'Alzar la mirada', también le interpela personalmente. "Vivimos en una sociedad en la que vamos todos muy rápido y muy centrados en nosotros mismos", reflexiona.

"A veces tenemos que parar, alzar la mirada y mirar a los demás. Estar ahí para los otros, no pensar solo en nosotros mismos", afirma la joven católica.

Me ha parecido brillante este cortometraje-parábola que refleja lo que esperamos de la visita del Papa León XIV a España...#PapaLeónXIV pic.twitter.com/K4BNC6MoA1 — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) May 27, 2026

Su historia de fe no es la clásica de una familia creyente. De hecho, sus padres no practican, se define como conversa, y se bautizó en 2024.

“Mi familia no va a misa ni nada. Yo empecé a ir porque un chico que iba conmigo al colegio era monaguillo y un día fui a verle porque me hacía gracia”, recuerda. Aquel gesto casual terminó convirtiéndose en costumbre. “Empecé a acompañarle y poco a poco fui entrando en ese mundo”.

Todo ocurrió en Bachillerato, cuando estudiaba en el colegio Compañía de María de Zaragoza. "No me pasó nada extraordinario ni una gran revelación”, explica con naturalidad. “Simplemente fui yendo, hice Bartimeo y seguí en Santa Engracia".

En casa, reconoce, la noticia sorprendió al principio. "Fue un poco shock porque yo tampoco contaba mucho, pero me apoyaron desde el principio y lo siguen haciendo muchísimo", asegura.

Gabriela forma parte de uno de los grupos de fe y vida de Santa Engracia, donde participan decenas de jóvenes organizados por edades. Desde allí percibe que algo se está moviendo entre la juventud. “No sé si es un boom religioso, pero sí parece que están pasando muchas cosas últimamente y yo me alegro muchísimo”, afirma. Habla de bautizos de adultos, confirmaciones y jóvenes que se acercan a la Iglesia por primera vez.

Por eso cree que encuentros como el de Madrid pueden ser importantes para su generación. "Las palabras del Papa sí que importan", sostiene. "Te ayudan a vivir tu fe y también tu vida. Lo que diga puede servirnos para aplicarlo a nuestro día a día".

Y aunque reconoce que pasar un fin de semana de verano durmiendo en el suelo no parece el plan más cómodo para una chica de 20 años, no tiene dudas. "Ver al Papa tan de cerca me parece una oportunidad increíble, vale la pena", insiste.

"Y luego está toda la experiencia de compartirlo con tus amigos y con gente que no conoces, pero que comparten tu fe… Es algo súper enriquecedor en todos los sentidos", sentencia.

El viaje del Papa a España comienza el sábado 6 de junio y se alargará hasta el 12.

Los momentos clave serán la Vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima el sábado 6, la multitudinaria Misa del Corpus Christi en Cibeles el domingo 7 y un discurso ante las Cortes Generales el lunes 8 de junio.

Después, León XIV viajará a Barcelona donde estará del 9 al 11 de junio. El acto central será la solemne Misa en la Sagrada Familia el miércoles 10 para inaugurar la Torre de Jesucristo, sumado a una vigilia en el Estadio Olímpico.

Y terminará su visita en las Islas Canarias, donde tendrá un encuentro con migrantes en el Puerto de Arguineguín.