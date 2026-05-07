Es oficial: Aragón registra el abril más cálido de su historia con hasta 4 grados más que la media y sin apenas lluvias

Mapas de temperaturas y precipitaciones de la Aemet. E. E.

Terminar abril con máximas cercanas a los 30 grados no era normal, pero lo que hasta ahora era solo una sensación ha terminado convirtiéndose en algo oficial: Aragón ha vivido el abril más cálido de su historia.

Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman que estos últimos 30 días han sido "extremadamente cálidos" tanto en la provincia de Huesca como en la de Zaragoza y en la de Teruel.

De hecho, este mes se coloca en el primer puesto de la serie 1961-2026.

La anomalía media fue de 4 grados respecto a los valores de referencia, aunque hubo localidades como Albarracín y Sabiñánigo que fueron incluso más allá y llegaron a superar sus marcas en 4,5 grados.

En la estación del aeropuerto de Zaragoza, lo habitual para un mes de abril son valores de en torno a 14,7 grados, pero este 2026, los valores se dispararon hasta los 18,4, con una variación de 3,7.

Las diferencias fueron más acentuadas todavía en Huesca y Teruel. La estación del aeropuerto oscense tiene unos valores medios de 12,7 grados para el mes de abril, pero esta vez fueron 16,6 (+3,9).

En Teruel, los 10,8 grados 'tradicionales' del cuarto mes del año también se quedaron cortos. Hasta 14,7 se anotaron este 2026, una diferencia de 3,9 grados.

Abril fue, también, un mes "muy seco", de acuerdo con la Aemet.

Aunque en algunos puntos de la Comunidad se produjeron tormentas aisladas, el porcentaje de precipitación promedió un 50% con respecto a las normales de referencia.

El rango, en este caso, osciló entre el 10% de Benabarre, donde apenas llovió, y el 195% de Oliete-Cueva Foradada, donde lo hizo más de lo habitual.

Los de la provincia de Zaragoza son, con diferencia, los peores números. Allí lo normal para un mes de abril son 40 litros por metro cuadrado. Sin embargo, en este 2026 la marca se quedó en los 17, con una anomalía de 23.

"Secos" fueron también los registros del aeropuerto de Huesca, con 29,2 litros por metro cuadrado frente a los 57,5 que habrían sido lo normal.

Mientras, Teruel se quedó en 25,2 y no llegó a los 39,7 de referencia.