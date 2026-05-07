Arancha Simón y Biendicho serán consejeros y diputados: Vox mantiene su equipo con un Javier Alonso pluriempleado

Arancha Simón y Luis Biendicho serán diputados autonómicos y consejeros del Gobierno de Aragón. Los dos mantendrán su acta y tendrán derecho a voto, según confirman desde Vox. Lo mismo ocurrirá con Alejandro Nolasco, que será vicepresidente y diputado, y Javier Alonso, que se pluriempleará y compaginará el Parlamento aragonés con el Senado.

El partido mantendrá a los 14 representantes que fueron elegidos el 8 de febrero pese a los cambios por la formación de Gobierno y no hará correr las listas.

El caso de Alonso es especialmente significativo, aunque hay precedentes. Manuel Giménez Abad, Gustavo Alcalde y Emilio Eiroa también compatibilizaron sus cargos, ¿pero cómo hará para estar 'a la vez' en Aragón y en Madrid?

Desde el partido explican que el diputado estará en alguna de las comisiones de las Cortes y que cuadrará sus agendas para que no le coincidan con las del Senado.

Tener 'nómina' en las Cortes le obligará también a estar en Zaragoza los jueves y viernes de pleno y en momentos como el debate sobre el estado de la Comunidad y la posterior votación de las propuestas de resolución.

La decisión ha causado extrañeza entre diputados de otros partidos. También ha llamado la atención que la que fuera presidenta de las Cortes, Marta Fernández, se haya quedado finalmente como 'diputada rasa' cuando parecía apuntar a la Cámara Alta.

Este 'doble cargo', en todo caso, será común tanto al senador de Vox por Aragón como al de Extremadura, que también estará a caballo entre el Parlamento extremeño y la Cámara Alta, y no se descarta que en Castilla y León se recurra a una fórmula similar si finalmente hay acuerdo con el PP.

Cambios en el hemiciclo

La elección de consejeros y senadores autonómicos ha traído importantes cambios al hemiciclo: la salida de Javier Rincón y el adiós del turolense Rafael Guía.

El primero, nuevo secretario general técnico de Presidencia, deja paso al exalcalde de Tarazona Luis José Arrechea, mientras que el segundo, elegido por Pilar Alegría para reemplazar a Mayte Pérez, será sustituido por el alcalde de Ariño, Carlos Ros.

Este segundo relevo tendrá que ser ratificado en las próximas semanas, por lo que para ver la conformación definitiva de las Cortes en esta XII Legislatura todavía habrá que esperar.

Además, Carmen Rouco pasará a ejercer la vicepresidencia de las Cortes fruto del acuerdo PP-Vox, lo que desplazará al popular Fernando Ledesma.

Pendientes del organigrama

Por el momento, estas son las únicas entradas y salidas en las Cortes, pero no se descarta que haya más, ya que tanto Partido Popular como Vox siguen inmersos en la configuración de los segundos niveles.

La elección de directores generales podría obligar a hacer más cambios. Tanto unos como otros siguen buscando talento para poner nombre y apellidos a los próximos responsables del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), el Instituto Aragonés del Agua (IAA) o el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), por citar tres ejemplos.

No obstante, en Vox todo apunta a que se mantendrá la tónica y a que quienes resulten elegidos tendrán esa doble función para no alterar el 'once' que salió de las urnas.