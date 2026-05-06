El recuerdo a Manuel Giménez Abad en el 25º aniversario de su asesinato: "Lo mataron por defender la libertad de todos"

Como cada 6 de mayo, el PP-Aragón ha recordado y homenajeado la figura de Manuel Giménez Abad, presidente del partido asesinado a manos de ETA en 2001.

Eran alrededor de las 18.30 horas cuando, mientras caminaba por la calle Cortes de Aragón hacia el estadio de La Romareda junto a su hijo Borja, el terrorista Mikel Carrera ‘Ata’ se acercó a ellos por la espalda y le disparó tres tiros a bocajarro en la cabeza y el tórax, causándole la muerte prácticamente en el acto.

En el momento de su asesinato, con 53 años, era diputado en las Cortes de Aragón y presidente del Partido Popular en Aragón. Más de 350.000 personas se manifestaron al día siguiente en las calles de Zaragoza en repulsa por este atentado y contra el terrorismo.

Un cuarto de siglo después, una amplia representación del partido ha realizado una ofrenda floral en el lugar donde fue asesinado, encabezado por sus dos hijos, Borja y Manuel; la presidenta de las Cortes, María Navarro; la vicepresidenta segunda del Gobierno, Mar Vaquero; la alcaldesa, Natalia Chueca; o diputados como José Luis Bancalero, Tomasa Hernández, Ana Marín, Fernando Ledesma o Ramón Celma, entre otros.

Su hijo Manuel Giménez Larraz ha recordado que todavía quedan 300 crímenes sin resolver, que son “300 familias rotas que están esperando que en algún momento se les resarza”.

“Es un ejercicio de memoria pública necesaria. Creo que es conveniente recordar que a mi padre no lo asesinaron por ser un tipo estupendo y por ser un padre fantástico, sino que lo asesinaron por representarnos a todos los ciudadanos, por representar nuestros derechos y nuestras libertades”, ha apuntado Manuel.

Para su hijo, España dio una lección de “valores cívicos y políticos” en la lucha contra el terrorismo, de lo que hay que estar orgullosos como sociedad.

“Ni Francia, ni Israel, ni el Reino Unido, ni Alemania en su momento mantuvieron ante la amenaza terrorista la misma firmeza de convicciones y el mismo respeto a su Estado de derecho que nuestra democracia”, ha señalado.

Porque el PP aragonés no olvida a un “hombre bueno, a un padre de familia, a un político que encarnaba los valores más importantes de nuestra democracia”.

“Fue por ello por lo que lo asesinaron, porque representaba lo mejor de nuestra sociedad, la defensa de la libertad, de la justicia, de la dignidad, de la igualdad. Acabaron con su vida, pero no consiguieron acabar con lo que representaba, con la defensa de esos valores que 25 años después venimos hoy también aquí a recordar”, ha subrayado la secretaria general del PP, Ana Alós.

Y es que, a juicio del PP, ahora es más necesario que nunca promulgar esos valores, en un momento en el que, dicen, “se está mancillando la memoria de las víctimas”.

“Estamos viendo cómo se está excarcelando terroristas, asesinos a cambio de votos, y en estos momentos, como digo, es más importante que nunca que vengamos a defender la memoria, la dignidad y la justicia a las víctimas del terrorismo”, ha señalado Alós.

Desde Bruselas, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, también ha tenido palabras en recuerdo a Manuel Giménez Abad.

“No murió por nada. Lo mataron por defender la libertad de todos, por defender la democracia. No hace tantos años que ETA mataba a los defensores de la democracia para imponernos un proyecto totalitario. Es de justicia que le recordemos y que honremos su causa”, ha incidido Azcón.