Pilar Alegría culmina la purga del lambanismo y aparta del Senado a la mano derecha del expresidente: "No son formas"

Pilar Alegría ha consumado la purga al lambanismo en Aragón fulminando a Mayte Pérez -uno de los últimos pilares de la voz propia que representó el expresidente Javier Lambán- como senadora autonómica.

La decisión se le comunicó por teléfono solo tres horas antes de la Ejecutiva Regional, y ni siquiera fue la exministra la que se dirigió a ella. Quien lo hizo fue el 'sanchista' Rafael Guía, su sucesor en el cargo.

"De un partido como el nuestro no esperaba unas formas así", reconocía la que fuera mano derecha de Lambán.

La llamada se produjo a las 16.00 y la Ejecutiva comenzó a las 19.00. Aunque Pérez prefirió no hacer más declaraciones, cargos socialistas consultados por EL ESPAÑOL admiten el "ridículo" y destacan el hecho de que primero se celebrase la Ejecutiva Provincial de Teruel y posteriormente, la Regional, cuando "por lógica, debería haber sido al revés".

Desde el entorno de la exconsejera de Presidencia aseguran que lo mínimo habría sido que Pilar Alegría se hubiese dirigido a ella en persona, la hubiese llamado o, al menos, le hubiese mandado un mensaje.

Llegados a este punto descartan que vaya a hacerlo, ya que "procedía antes" y no a toro pasado.

Pérez se apartó de la reelección a la secretaría general del PSOE de Teruel tras anunciar su candidatura después de 8 años al frente del partido. Lo hizo para evitar el choque con el nuevo PSOE de Pilar Alegría consciente de que su posición ya no era mayoritaria y con el puesto de senadora autonómica como 'contraprestación'.

También se le habría prometido ir en listas las siguientes elecciones, pero la exconsejera terminó quedándose fuera de los nombres que concurrieron al 8-F bajo las siglas del Partido Socialista Obrero Español por decisión de la exportavoz de Pedro Sánchez.

"Hay gente de la que ya nada se espera, pero cuando se promete algo hay que cumplir y dar la cara", dicen desde el sector lambanista.

No lo ven así desde la dirección del actual PSOE-Aragón. Desde la formación recalcan que ha habido un proceso de renovación avalado por los militantes y que el nuevo senador ha sido elegido por el mismo método que se escogió a Mayte Pérez y al anterior senador autonómico, el propio Javier Lambán.

En el PSOE son conscientes de que "una minoría" no está contenta con la elección.

Pero justifican la apuesta por Rafael Guía por tres factores: el 'buen' resultado del PSOE en la provincia de Teruel las pasadas elecciones, el reparto de fuerzas -tanto Zaragoza como Huesca están representados en la Mesa de las Cortes a través de Beatriz Sánchez y Fernando Sabés- y la necesidad de "impulsar la provincia" y sus comarcas.

Estando en el Senado, Guía podrá reivindicar desde Madrid una transición justa para el territorio tras el recorte del Ministerio para la Transición Ecológica al proyecto de futuro de Endesa, pero para muchos de sus compañeros, a los que le llama la atención la "meteórica" carrera que ha tenido en los últimos meses, esto no es motivo suficiente.

Apartada por su grupo

Pérez fue ponente de la Ley de Economía Social en la Cámara Alta, donde, según ha podido saber EL ESPAÑOL, estuvo bastante apartada por su propio partido.

Allí ha estado poco más de un año, y la mala relación con los suyos era más que evidente. Tanto que por asistir a la presentación del retrato oficial de Javier Lambán sin autorización expresa y faltando al pleno ordinario del Senado fue sancionada con 600 euros de multa, una decisión que pocos socialistas lograron entender.

Por el momento se desconoce cuál será su último día en el Senado, aunque todo apunta a que el nombramiento de los nuevos representantes autonómicos se dejará para el pleno de finales de mes.

Una vez consumado el adiós, Pérez podría terminar volviendo al Ayuntamiento de Teruel, donde tiene plaza.

El suyo, no obstante, podría no ser el único fuego que tendría que apagar Pilar Alegría en los próximos meses. Con las elecciones de 2027 cada vez más cerca tocará hacer listas y elegir a la candidata al Ayuntamiento de Zaragoza.

Con Lola Ranera cuestionada por los suyos está por ver qué sucede, aunque nadie oculta que el partido se la juega, ya que del resultado de Zaragoza capital podría depender el futuro de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), la única gran institución en la que gobiernan tras el batacazo de las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

Vox apuesta por uno de sus históricos

Tras hacerse con el senador autonómico del PP fruto del pacto para hacer presidente a Jorge Azcón, Vox también tiene mucho que decir en las próximas horas.

Los de Abascal despejarán la equis este mismo martes, prácticamente sobre la bocina. A falta de que se confirme el nombre del elegido o elegida, todo apunta a que el partido apostará por uno de sus históricos para ocupar el puesto.

En las quinielas hay tres nombres propios: los de Marta Fernández -presidenta de las Cortes la pasada legislatura-, Santiago Morón y David Arranz, aunque el segundo también lleva tiempo sonando como vicepresidente del Parlamento autonómico.

La formación premiará de este modo la experiencia y evitará el trago a los recién llegados, que todavía están aterrizando en la Cámara.

El cargo de senadores autonómicos suele estar reservado a expresidentes y representantes de renombre, por lo que Marta Fernández sería la que mejor encajaría en el puesto.

Lo que sí parece confirmado es que Carmen Rouco asumirá la portavocía de Vox en las Cortes tras el salto de Alejandro Nolasco a la vicepresidencia. De hecho, ha sido ella la que ha estado presente en las últimas juntas de portavoces.

Está por ver, en todo caso, si los nuevos consejeros de Agricultura y Medio Ambiente, Arancha Simón y Luis Biendicho, respectivamente, renuncian a su acta de diputado y hacen correr la lista o mantienen su puesto. Precedentes hay tanto en un sentido como en otro, por lo que será el partido el que comunique la decisión en las próximas jornadas.