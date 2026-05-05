Ni Motorland ni el FITE: el PP de Azcón entrega a Vox una consejería de Turismo descafeinada

El pacto entre PP y Vox para formar un nuevo Gobierno de coalición en Aragón incluyó la cesión de tres consejerías para los de Abascal. En ellas, los voxistas iban a asumir todas las competencias de cada área, incluyendo los organismos y entidades.

Sin embargo, a la hora de plasmarlo sobre el papel, el PP ha logrado retener el control sobre determinados organismos públicos, que mueven una importante cantidad de dinero en cada presupuesto.

En el caso concreto de la consejería de Turismo, entregada a Vox junto a Medio Ambiente, el PP se queda con la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel, que compromete cada año 60 millones de euros para destinarlo a proyectos de impacto económico en la provincia. En este año, además, se incrementa a 84 millones.

Igualmente, los populares se quedarán con el control del circuito de Motorland, que quedará en manos de la consejería de Hacienda, liderada por Roberto Bermúdez de Castro.

En los últimos años, la presidencia de Motorland ha estado ligada al área de Turismo, con Manuel Blasco como máximo dirigente. Antes, en el cuatripartito de Lambán, el presidente del circuito era Arturo Aliaga, que tenía competencias en áreas como industria y turismo, y que ya había dirigido la sociedad entre 2011 y 2015, también al tener las responsabilidades de turismo.

La gestión de Motorland no es, ni mucho menos, una cuestión menor. Con un presupuesto que ya se acerca a los 20 millones de euros, la sociedad ‘Ciudad del Motor SA’ acumula pérdidas millonarias desde hace años, que son asumidas por ampliaciones de capital de las instituciones públicas: el Gobierno de Aragón, la Diputación de Teruel y el Ayuntamiento de Teruel.

Asimismo, los próximos meses son clave para definir su futuro en el calendario de MotoGP, su gran prueba estrella en cuanto a impacto a nivel mundial. Este año es el último con contrato firmado, y todo apunta a que el circuito aragonés no renovará en las mismas condiciones que mantenía hasta ahora, sobre todo, por el alto caché que exige Dorna.

De este modo, las negociaciones con los propietarios de la mayor competición de motociclismo pasarán ahora a manos de Bermúdez de Castro.

En cualquier caso, el nuevo consejero, Luis Biendicho, se queda con dos organismos del área de Medio Ambiente que no son, ni mucho menos, menores: el Instituto Aragonés del Agua (IAA) y el de Gestión Ambiental (Inaga). En su poder estarán cuestiones como las evaluaciones de impacto ambiental o el plan de depuración.

Tampoco formará parte de la consejería de Medio Ambiente y Turismo la sociedad pública Sarga, que mantiene, entre otras cuestiones, el personal de prevención y extinción de incendios. Seguirá, no obstante, en manos de Vox, en el área de Agricultura y Ganadería, con Arancha Simón.