Pilar Alegría sustituye a la lambanista Mayte Pérez y pone al turolense Rafael Guía como senador autonómico

El secretario general del PSOE-Teruel, Rafael Guía, sustituirá a la lambanista Mayte Pérez como senadora autonómica del Partido Socialista de Aragón.

La decisión ha sido ratificada este lunes "por unanimidad" en una ejecutiva que se ha celebrado de forma telemática.

Desde el partido destacan que previamente ha contado con el mismo respaldo en la ejecutiva provincial de Teruel.

El también diputado autonómico y alcalde de Andorra podría aprovechar su nueva responsabilidad para reivindicar desde Madrid una transición justa para el territorio tras el recorte del Ministerio para la Transición Ecológica al proyecto de futuro de Endesa.

Reemplazará a la que fuera consejera de Presidencia de Lambán, que se apartó de la reelección a la secretaría general del PSOE de Teruel tras anunciar su candidatura después de 8 años al frente del partido.

Lo hizo para evitar el choque con el nuevo PSOE de Pilar Alegría y con el puesto de senadora autonómica como 'contraprestación'. Fue una decisión "difícil", según reconoció ella misma en marzo de 2025.

Consciente de que en ocasiones se la ha visto como una secretaria general "molesta" porque "no dejaba de reivindicar los intereses de la provincia", la primera mujer secretaria general provincial del PSOE en Aragón no tendrá hueco esta legislatura en las Cortes de Aragón.

Quién es Rafa Guía

Rafael Guía es secretario general del PSOE de Teruel desde marzo de 2025, además de alcalde de Andorra tras las elecciones municipales de 2023. Tras la designación como senador autonómico, dejará el acta en las Cortes autonómicas.

Previsiblemente, Carlos Ros, alcalde de Ariño y siguiente en la lista, entrará en el Parlamento en su puesto.

Esta tarde, el secretario turolense ha aprovechado para reprochar al Partido Popular de Aragón que no haya incluido a un consejero turolense en el nuevo Ejecutivo. “Otra más de Azcón, que vuelve a ningunear a la provincia de Teruel, que solo utiliza para confrontar con el Gobierno de España”, ha dicho.

Guía ha analizado así el nuevo gobierno de PP y vox en Aragón que es un nuevo “desprecio” del PP al no tener “ningún compromiso propio con la provincia de Teruel” ni preocuparse “de darle la importancia debida en el desarrollo de esta nueva legislatura”.

Los plazos

Los partidos tenían hasta mañana, día 5, para comunicar el nombre de sus candidatos.

Falta por saber quién la acompañará por Vox, que consiguió el puesto en la negociación con el PP en detrimento de Eloy Suárez.

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