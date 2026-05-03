Arancha Simón y Luis Biendicho, nuevos consejeros de Agricultura y Medio Ambiente por Vox en Aragón

Arancha Simón y Luis Biendicho, nuevos consejeros por Vox. E. E.

Arancha Simón y Luis Biendicho acompañarán a Alejandro Nolasco como representantes de Vox en el nuevo Consejo de Gobierno de Jorge Azcón.

Simón se pondrá al frente de la cartera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, mientras que Biendicho tomará las riendas de Medio Ambiente y Turismo.

La primera es técnico superior especialista en Explotaciones Agropecuarias por la Escuela de Capacitación Agraria de Huesca.

En su currículum destaca su amplia experiencia en gestión de regadíos con más de 20 años de trayectoria profesional en el sistema de Riegos del Alto Aragón.

Según han informado desde el Gobierno de Aragón, Simón desarrolló su carrera profesional en la gestión operativa de grandes comunidades de regantes y participó en la dirección de obra del Embalse de Montearagón (2004).

Actualmente, es alumna del Máster de Postgrado en Derecho de Aguas de la Universidad de Granada en su IV Edición.

Por su parte, Biendicho es letrado de la Comunidad desde 1999. También fue secretario de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón entre los años 2006 y 2007.

De su trayectoria destaca su papel de director de la asesoría jurídica del Grupo Aramón entre 2007 y 2015.

Igualmente, fue director del Área Legal de Corporación Empresarial Pública de Aragón y letrado coordinador de Empresas Públicas de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón entre 2015 y agosto de 2023, unas funciones que retomó a partir de agosto de 2024.

Su experiencia más reciente es, también, la más importante para el futuro Gobierno aragonés. No en vano, el ahora diputado de Vox formó parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón como secretario general técnico de Ángel Samper desde agosto de 2023 a julio de 2024.

Por encima tendrán a Alejandro Nolasco. Quien ya fuera vicepresidente de Aragón volverá a sentarse en el Consejo de Gobierno con el mismo cargo pero distinta consejería.

Esta vez se pondrá al frente de Desregulación, Bienestar Social y Familia, siguiendo la estela de Óscar Fernández en Extremadura.

Nolasco es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y graduado en Filosofía por la UNED.

También destaca su faceta de escritor y por dirigir su propio bufete de abogados en Teruel.

Desde agosto de 2023 a julio de 2024 fue vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón y su salida del Ejecutivo llevó la portavocía de Vox en las Cortes.

Ese cargo, que ostentaba hasta ahora, recaerá previsiblemente en otro compañero de filas, siendo Carmen Rouco una de las mejor posicionadas.