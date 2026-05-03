Ángel Sanz será el nuevo consejero de Sanidad de Aragón: los seis miembros del PP en el Gobierno de Azcón

Resuelto el único misterio que quedaba con los consejeros del Partido Popular que estarán en el Gobierno de Aragón.

Los de Feijóo se quedan con seis de las nueve carteras después del acuerdo con Vox, que obtiene áreas como Servicios Sociales y Medio Ambiente.

Por fin se conoce el hombre que sustituye a Bancalero. Ángel Sanz Barea será el nuevo consejero de Sanidad de Aragón.

Sanz es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, graduado en Programa de Dirección General por el IESE de la Universidad de Navarra y máster en Catastro y Urbanismo por la Universidad de Jaén. Ha realizado cursos específicos en telecomunicaciones en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en el ámbito de la sanidad pública en la Universidad de Deusto.

Durante la última legislatura ha sido Director Gerente de AST (Aragonesa de Servicios Telemáticos), aunque con anterioridad ha ocupado responsabilidades como director gerente del Servicio Aragonés de Salud (2014-2015).

No se esperaban sorpresas y no las hay en el principal núcleo duro de Jorge Azcón, que ha comandado las negociaciones con los de Abascal. El único cambio es que Mar Vaquero cede las competencias de Economía a la entrada de Eva Valle, aunque retiene la Vicepresidencia segunda con Presidencia y la portavocía del Gobierno, sumando además el área de Cultura.

Además, Roberto Bermúdez de Castro continuará como consejero de Hacienda e Interior, mientras que Octavio López retiene Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial.

El otro movimiento es el de Carmen Susín, que se encargará de la Consejería de Educación tras la salida de Tomasa Hernández, que deja el Gobierno, y después de que el PP cediera a Vox las competencias de Bienestar Social y Familia.

Otra de las bajas es la de Javier Rincón, consejero de Agricultura, que asumió el área tras la salida de Vox en julio de 2024 en medio de la tensión en la que siempre se encuentra el campo. Pasará a ser una de las manos derechas de Jorge Azcón como secretario general de Presidencia.

También se marcha del Ejecutivo Claudia Pérez Forniés, que comenzó en agosto de 2023 como responsable de Educación, pero fue relegada a una consejería de Empleo y Universidades en la reorganización tras la salida de Vox. La polémica en torno a la escuela de Caneto y el descontento de la comunidad educativa obligaron a Azcón a remover una de las áreas que más presupuesto se llevan.

Otra de las ausencias en el primer Consejo de Gobierno del lunes será la de Manuel Blasco, que lideraba Medio Ambiente y Turismo, área que ahora pasa a Vox. En su caso, su marcha se debe a que pone fin a su trayectoria política y ni siquiera se mantendrá como diputado.

Así, la única cara nueva en el bando del PP será la de Eva Valle, anunciada como fichaje estrella durante la campaña como consejera de Economía, asumiendo también Empleo.