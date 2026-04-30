Azcón jura su cargo mirando a la vivienda y situando a Aragón como una tierra de acogida "desde el respeto y las normas"

Tras conseguir su investidura 'in extremis' gracias a los votos de Vox, el popular Jorge Azcón ya ha jurado su cargo como presidente de Aragón. En un multitudinario acto en el Palacio de La Aljafería, finiquita el trámite de la investidura y marca el punto de inicio a su segundo Gobierno de coalición.

Emocionado y acompañado de familiares, amigos, compañeros de partido y representantes institucionales de todos los ámbitos de la Comunidad, Azcón se ha comprometido a trabajar "con lealtad y determinación" para desarrollar el programa de Gobierno firmado con Vox, pensado, dice, "para mejorar la vida de los aragoneses".

Para ello, ha tendido también la mano al resto de fuerzas políticas, que no le han votado, a dialogar, una de las marcas que han regido la historia de Aragón.

"Aragón avanza cuando hay diálogo, cuando hay acuerdos y cuando se antepone el interés general a cualquier diferencia personal o ideológica. Y los aragoneses no entenderían que sus representantes pusieran la confrontación por delante del bien común", ha aseverado.

Jorge Azcón, en su toma de posesión como presidente de Aragón E. E.

Casi tres años después de su primera investidura, Azcón no duda que Aragón "se ha sacudido los complejos" para construir su propio futuro "con paso firme".

"Aragón debe reivindicarse como lo que es: un territorio de oportunidades, con un proyecto común que quiere formar y atraer al mejor talento para aprovechar al máximo sus capacidades y su enorme potencial. Aragón, ahora, mira el futuro con sólido optimismo, convencido de sus fortalezas para convertirse en uno de los líderes económicos, laborales y sociales de España y del sur de Europa", ha apuntado.

"Una tierra de acogida"

En medio de la polémica por la denominada 'prioridad nacional', Azcón ha reivindicado a Aragón como una "tierra de acogida" para "todos aquellos que vengan a compartir ese anhelo de crecimiento desde el respeto a nuestras normas y valores".

Azcón ha estado acompañado del presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco E. E.

"Aspiro a un Aragón más próspero y más social, con más oportunidades para todos y con una Sanidad, una Educación y unos Servicios Sociales cada vez más robustos, a la altura de los hombres y mujeres que han construido y que construyen día a día con su esfuerzo nuestra comunidad", ha incidido.

Apuesta por la vivienda

Con una mención al Estatuto y a la Constitución Española, Azcón ha tenido palabras para el derecho a la vivienda digna, "pública y protegida", con especial atención a los jóvenes y los más vulnerables.

Por ello, se ha comprometido a "multiplicar por 3" el actual parque de vivienda pública para poder solucionar un problema que "ha paralizado la vida de decenas de miles de aragoneses".

"Las 1.289 viviendas públicas que la comunidad tiene en propiedad eran del todo escasas. Mi compromiso es multiplicar por 3 el actual parque de vivienda pública de la comunidad autónoma al final de la legislatura que ahora comienza y continuar con ese ritmo para que en el horizonte de los próximos 8 años esa multiplicación sea por 7", ha avanzado.

Financiación autonómica

El ya presidente aragonés ha mirado también al Gobierno de España, avisando de que el debate sobre la financiación autonómica "seguirá siendo central y definitorio de nuestro futuro".

"No dejaré de urgir al Gobierno de España a abordar con la necesaria celeridad aquellas infraestructuras llamadas a impulsar nuestro progreso, que es el progreso de España, y a dotar a nuestros recursos públicos de la financiación suficiente", ha señalado.

Ello, añade, no será óbice para mantener la "lealtad institucional, coordinación y ayuda mutua" con el Estado, como siempre ha estado Aragón, recordando a Joaquín Costa y Baltasar Gracián.

"Los éxitos de Aragón son los éxitos de España. Y exactamente ocurre en la dirección contraria: el avance de España es el avance de Aragón", ha concluido.