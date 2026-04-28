Debate de investidura de Azcón: "Este Gobierno va a estar, sin ambigüedades, del lado de quienes trabajan cada día"

Sus últimas palabras han estado dirigidas explícitamente hacia Pedro Sánchez, a quien acusa de "embarrar la convivencia de los españoles" y "tensar las relaciones de vecindad" por los indultos o la condonación de deuda de Cataluña.

Además, ha tenido palabras sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, un asunto "crucial" para el futuro de Aragón y que amenaza con cortar su desarrollo si se omiten cuestiones como la dispersión territorial.

"No es lo mismo mantener abierto un centro de salud, un colegio o un centro de mayores en Aragón, y en especial en el medio rural, que en otras comunidades autónomas menos extensas, menos montañosas y con otras realidades demográficas", ha señalado.

Por ello, ha lamentado que el "nuevo PSOE sanchista aragonés" haya "truncado" los acuerdos "transversales y unánimes" que históricamente había tenido la Cámara aragonesa sobre la financiación.

"Los aragoneses aspiran a un modelo de financiación que sostenga e impulse los servicios públicos. Los próximos cuatro años, cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de fijar una posición y demostrar a los aragoneses si estamos con ellos o contra ellos", ha subrayado.