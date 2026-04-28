Debate de investidura de Azcón: "Este Gobierno va a estar, sin ambigüedades, del lado de quienes trabajan cada día"
A apenas unos días de que finalice el plazo, Azcón abre el debate de investidura del que saldrá como presidente con los votos de Vox.
Más información: Azcón inicia su camino para revalidar la Presidencia de Aragón: la 'prioridad nacional' rodea su segunda investidura
Llegó el día que Jorge Azcón llevaba esperando desde el pasado 8 de febrero. El presidente aragonés afronta este martes el inicio de su debate de investidura después de alcanzar casi 'in extremis' un pacto con Vox para repetir Gobierno de coalición.
A partir de las 10.00, el barón popular desgranará su programa en un discurso sin límite de tiempo, en el que comenzará a definir sus planes para esta legislatura.
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Finaliza el discurso de Azcón
Con la ovación de su grupo parlamentario -pero no el de Vox-, Azcón finaliza su discurso de investidura, que se ha prolongado durante 1 hora y 42 minutos.
El debate se suspende hasta este miércoles, a las 10.00 horas, cuando comenzará el 'cara a cara' con los grupos de la oposición.
Toda la información sobre el debate de investidura la pueden seguir leyendo en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.
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"El acuerdo entre PP y Vox va a reforzar el proyecto de Aragón"
Por último, el candidato a presidente se ha mostrado "firmemente" convencido de que el acuerdo entre PP y Vox va a reforzar el proyecto iniciado en 2023.
"Un proyecto vertebrador, que prioriza el interés general de los aragoneses y que va a defender a capa y espada una financiación justa y el trato que nos merecemos por parte del Gobierno de la nación", ha concluido Azcón.
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La financiación autonómica y el "nuevo PSOE sanchista aragonés"
Sus últimas palabras han estado dirigidas explícitamente hacia Pedro Sánchez, a quien acusa de "embarrar la convivencia de los españoles" y "tensar las relaciones de vecindad" por los indultos o la condonación de deuda de Cataluña.
Además, ha tenido palabras sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, un asunto "crucial" para el futuro de Aragón y que amenaza con cortar su desarrollo si se omiten cuestiones como la dispersión territorial.
"No es lo mismo mantener abierto un centro de salud, un colegio o un centro de mayores en Aragón, y en especial en el medio rural, que en otras comunidades autónomas menos extensas, menos montañosas y con otras realidades demográficas", ha señalado.
Por ello, ha lamentado que el "nuevo PSOE sanchista aragonés" haya "truncado" los acuerdos "transversales y unánimes" que históricamente había tenido la Cámara aragonesa sobre la financiación.
"Los aragoneses aspiran a un modelo de financiación que sostenga e impulse los servicios públicos. Los próximos cuatro años, cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de fijar una posición y demostrar a los aragoneses si estamos con ellos o contra ellos", ha subrayado.
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Las provincias de Huesca y Teruel
Ya en el tramo final, Azcón se ha querido dirigir directamente a los ciudadanos de Huesca y Teruel, con el objetivo de que ambas provincias "desplieguen todo su potencial económico y social".
En concreto, Azcón ha mencionado el Plan Pirineos como un "punto de inflexión" para las cuatro comarcas pirenaicas, movilizando inversiones por más de 200 millones de euros para mejorar las infraestructuras de montaña.
Además, el futuro presidente popular quiere incorporar medidas en materia de vivienda para favorecer el arraigo de jóvenes y familias.
De cara a Teruel, Azcón ha situado al Aeropuerto como un "ejemplo de dinamización económica y generación de empleo", y apuesta por incrementar el FITE.
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El Bicentenario de la muerte de Goya
Uno de los hitos de la legislatura será la celebración del bicentenario de la muerte de Goya en 2028, y ya hay preparado un "extenso calendario" de actividades y propuestas.
Un eje clave será el futuro Centro Goya, cuyas obras se iniciarán "con carácter inmediato" para "disfrutar del artista y su obra como nunca antes la habíamos visto".
Además, también en próximas fechas se celebrará en Zaragoza la constitución de la comisión nacional, tal y como se exigió desde el Gobierno de Aragón.
"La conmemoración no puede quedar centralizada en Madrid, debe situarse en el lugar que mejor representa el origen y la memoria de Goya y ese es el objetivo que nos marcamos", ha afirmado.
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Azcón exige el regreso de las pinturas de Sijena
En el ámbito cultural, Azcón ha vuelto a exigir el retorno de las pinturas murales de Sijena, "una aspiración legítima de los aragoneses".
Con la sentencia del Tribunal Supremo desde hace ya casi un año, el futuro presidente avisa de que, en caso de ser necesario, actuará para trasladar los bienes al Monasterio de Sijena.
"Asegura el MNAC que no es capaz de desmontar y trasladar las obras sin dañarlas, pero sabemos que lo ha hecho en anteriores ocasiones y que las pinturas han viajado no a Sijena, sino a Londres o Nueva York. Es una acción desesperada, que no tiene posibilidad de prosperar", ha apuntado Azcón.
Además, ha lamentado que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, apoye la "ofensiva institucional catalana e independentista" para dificultar el cumplimiento de las sentencias.
"Un ministro que omite que en las resoluciones de los tribunales de justicia quedó acreditada la propiedad aragonesa de las obras, la obligatoriedad de trasladarlas al monasterio y la viabilidad de ese traslado", ha avisado.
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Defensa de los agricultores
En Agricultura, Azcón ha hecho un repaso de las medidas llevadas a cabo durante los últimos años, pese a ser una de las consejerías entregadas a Vox.
Para el nuevo Gobierno, el futuro presidente asume el guion de los de Nolasco y se compromete a "defender a nuestros agricultores y ganaderos" frente a "políticas europeas que no tengan en cuenta la realidad del campo".
"Este Gobierno tiene claro que no se puede pedir más a agricultores y ganaderos mientras se les asfixia con normas, cargas y políticas alejadas de su realidad. Vamos a defender al campo aragonés de regulaciones desconectadas del territorio", ha afirmado, sin mencionar la Agenda 2030.
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Nuevo Plan General de Carreteras
Otro problema estructural de Aragón está en las carreteras. Con el Plan Extraordinario ya en marcha y con las obras al 60%, el siguiente paso será la elaboración de un Plan General de Carreteras, con actuaciones estratégicas hasta 2040.
"Un plan pensado para hacer obra, no como hicieron PSOE y Chunta durante 8 años de gobierno en los que dejaron la ejecución del plan anterior en un ridículo 22%. De aquellos polvos, estos lodos. De aquella inacción, el estado actual de las carreteras aragonesas", ha lamentado.
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La reforma fiscal de PP y Vox
Azcón ha desgranado los detalles del plan de reforma fiscal que planea el acuerdo entre PP y Vox, apuntando a deducciones en el IRPF o Sucesiones.
Para Sucesiones, el pacto incluye la bonificación para el Grupo 2 (descendientes o adoptados mayores de 21 años y cónyuges). Se aplicará ya en el primer presupuesto de la legislatura, el de 2027.
Así, en cada año de legislatura, comenzando en 2027, se aplicará una bajada progresiva del IRPF del 0,25% en los tramos de renta inferiores a 52.500 euros, los cuatro primeros tramos de la vigente tarifa autonómica. Con ello, se acumularía una reducción total de 1 punto porcentual en estos cuatro tramos al final del mandato.
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Impulso a la vivienda
Cuando se cumple una hora de discurso, Azcón ha entrado en la vivienda, anunciando su intención de construir 4.000 pisos públicos y asequibles durante los próximos cuatro años.
Además, ha anunciado medidas fiscales para favorecer la compra, como una bajada generalizada del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
"Este impuesto se bonificará para que jóvenes de hasta 36 años y colectivos como personas discapacidad, víctimas de violencia contra la mujer o familias numerosas en el medio rural, puedan acceder a primeras viviendas de hasta 225.000 euros", ha expuesto.
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Azcón lamenta la crítica "demagógica" de la izquierda a la 'prioridad nacional'
Siguiendo con la polémica de la prioridad nacional, Azcón ha pedido a la izquierda que "deje de rasgarse las vestiduras", asegurando que este criterio lleva operativo en España "desde tiempos de Felipe González".
"A pesar de su crítica demagógica, también los aplican las comunidades donde ustedes gobiernan, porque es lógico y es justo que los gobiernos ayudemos a quienes tienen arraigo y contribuyen con sus impuestos", ha añadido.
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Azcón promete la legalidad del principio de 'prioridad nacional'
Azcón ha garantizado que el principio de 'prioridad nacional' se hará "cumpliendo estrictamente la legalidad" y "no privará a ninguna persona de una atención sanitaria y social básica".
"Este es el sentido claro de la prioridad nacional recogida en nuestro acuerdo: establecer baremos de acceso a las ayudas sociales que, respetando la ley, demuestren el arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben, sea cual sea su nacionalidad", ha mantenido.
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Azcón defiende el principio de 'prioridad nacional'
Tras 50 minutos de discurso, Azcón ha entrado en una de las polémicas del acuerdo entre PP y Vox: el principio de 'prioridad nacional'.
El futuro presidente aragonés se ha comprometido a "establecer una asignación justa de los recursos públicos" a quienes "mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
"Es un principio fácil de entender: Que quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deben acreditar de acuerdo a distintas baremaciones una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven", ha afirmado.
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Servicios sociales y discapacidad
En la tercera pata de los servicios públicos, Azcón ha incidido en los avances en los servicios sociales, después de encontrar un sector "infradotado, sin personal y con recursos mal planificados", así como "indicadores y cifras falseadas".
"Ampliamos las prestaciones y reforzamos los equipos de valoración de dependencia, discapacidad y atención temprana, alcanzando máximos históricos de cobertura. Y, al mismo tiempo, se han reducido notablemente los tiempos de tramitación y las listas de espera en las tres provincias", ha asegurado.
Para esta legislatura, Azcón pretende "consolidar" unos servicios sociales "de referencia en agilidad, innovación y atención a personas mayores, con discapacidad y en situación de vulnerabilidad".
Además, promete incrementar las plazas de residencias y centros de día, y desarrollar las casas de infancia.
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La Universidad, "esencial" para el futuro de Aragón
Azcón ha refrendado su apuesta decidido por la Universidad de Zaragoza, presumiendo de la ampliación del Grado de Medicina a las tres provincias aragonesas.
"El próximo curso, comenzarán sus estudios 410 futuros médicos en nuestra Comunidad, un hito histórico que, a largo plazo, asegurará la adecuada atención en todo el territorio. Además, por primera vez, esta titulación se podrá cursar en las tres provincias aragonesas", ha afirmado.
Igualmente, ha destacado el incremento de plazas en titulaciones que define como "estratégicas" como Ingeniería Informática, Matemáticas o Física, y las próximas implantaciones de Farmacia en Huesca e Ingeniería Aeroespacial en Teruel.
Del mismo modo, ha prometido que, en esta nueva legislatura, se implantará la gratuidad de la primera matrícula del primero curso universitario, siempre que se haya realizado la PAU en la Comunidad.
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Los salarios de los profesores
Azcón también ha defendido la contratación de profesores y la mejora de sus salarios, cuando antes era "los peor pagados de España".
Frente a ello, ha prometido que el año que viene "verán incrementadas de nuevo sus nómicas".
"Es de justicia que los maestros, que desempeñan un papel fundamental en la sociedad, tengan una remuneración acorde a su importancia", ha asegurado.
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Azcón denuncia "engaños" con la concertación del Bachillerato
En Educación, Azcón ha lamentado que "algunas fuerzas de esta Cámara" estén buscando "engañar y confundir al cuidado" con la concertación del Bachillerato a partir del curso 2026/2027 o supuestos recortes.
"Si observamos el presupuesto de 2023, el último aprobado por el Partido Socialista, y lo comparamos con el vigente, veremos que en estos momentos se destinan 134,5 millones más a la Educación Pública. Hablar de recortes es, simple y llanamente, difundir un bulo", ha afirmado.
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Azcón promete incrementar el presupuesto de Sanidad
Jorge Azcón se ha comprometido a incrementar el presupuesto de Sanidad en "al menos, en un porcentaje similar al incremento global" de las cuentas anuales del Ejecutivo.
Con ello, pretende "mantener el ritmo" de reducción de las listas de espera y cumplir con los compromisos de infraestructuras sanitarias, como la construcción del nuevo Hospital Royo Villanova o nuevos centros de salud en Utebo, Zuera, Cuarte de Huerva y en el barrio zaragozano de Arcosur.
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Turno para la sanidad
Tras unos primeros 25 minutos dedicados al plano económico, Azcón pasa a hablar de los servicios públicos y la sanidad, defendiendo la reducción de la lista de espera en más de 2.000 personas. Ello, dice, se ha conseguido pese a las huelgas desencadenadas contra la modificación del Estatuto Marco.
Así, se ha comprometido a seguir impulsando la instalación de robots quirúrgicos en los hospitales, a construir el bunker de radioterapia en Teruel y a la mejora de infraestructuras y centros de salud.
Además, ha destacado el incremento de la plantilla del Salud, con, según sus cifras, casi 1.500 trabajadores más respecto a marzo de 2023.
"Hemos convocado 185 plazas de difícil cobertura en hospitales de fuera de Zaragoza. Se trata de premiar con estabilidad laboral a los profesionales que trabajen allí donde es difícil cubrir los puestos laborales. Y la siguiente fase será convocar las plazas de Medicina de Familia en el medio rural", ha avanzado.
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Compromiso con los autónomos
Azcón también ha dedicado unas palabras hacia los trabajadores autónomos, "a los que tantas veces se les trata con escasa justicia".
Pensando en ellos, el Gobierno de Aragón garantiza la cuota cero para nuevos autónomos y microempresas durante los primeros 12 meses, con el objetivo de que se vaya ampliando hasta los 2 años a través de una compensación autonómica.
"Tal y como me comprometí durante la campaña electoral, reforzaremos la protección en caso de enfermedad, bonificando dos meses de cuota en situaciones de baja médica. Además, el Gobierno de Aragón impulsará nuevas deducciones fiscales autonómicas en el IRPF para favorecer los traspasos, sucesiones y transmisiones de negocios, así como la continuidad de la actividad autónoma en el medio rural", ha señalado.