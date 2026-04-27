Refuerzos en la regularización de inmigrantes: nuevos puntos de solicitud y atención "caso por caso" en entidades como Accem

La regularización masiva de inmigrantes vivirá este lunes un nuevo capítulo con la llegada de refuerzos para hacer frente al "caos" en el que ha terminado convirtiéndose la tramitación.

A la anunciada apertura de la Casa de las Culturas por parte del Ayuntamiento se une el servicio de atención jurídica que impulsará Accem para las personas adheridas a sus programas.

Solo esta entidad espera atender a cerca de 1.000 inmigrantes en los meses que durará el proceso.

Las filas en el Consistorio y frente a la Delegación del Gobierno han sido constantes durante la última semana. El 'cierre' de las juntas vecinales y de distrito a este tipo de solicitudes hizo que la atención se concentrase en la plaza del Pilar, una decisión que le ha costado duras críticas al equipo de Natalia Chueca y que ahora se busca suavizar con la apertura de un nuevo recurso para pedir el certificado de vulnerabilidad.

Este viernes, el propio Ayuntamiento informaba de que entre el día 16 y este miércoles 22, el registro municipal había atendido a 737 personas de manera presencial y de que, en el mismo periodo, se habían registrado un total de instancias 2.583 entre las presenciales y las telemáticas. "De las instancias registradas, 1.336 están relacionadas con la solicitud de informes de vulnerabilidad y 1.247 con el certificado de empadronamiento", precisaban.

Desde este lunes, la Casa de las Culturas abrirá en horario de mañana y tarde para descongestionar las largas filas. Lo hará con citas previas a través de la línea 900 700 107 y mediante un equipo de unos 15 profesionales entre trabajadores sociales y personal administrativo.

Además, desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a voluntarios para reforzar la franja vespertina.

Allí se darán los certificados de vulnerabilidad, mientras que para pedir el histórico de empadronamiento, con el que muchos buscan acreditar su estancia en España durante el plazo mínimo que establece el real decreto de regularización, seguirá siendo necesario ir a la Casa Consistorial.

Atención en Accem

En Accem, la atención jurídica permitirá atender "caso por caso". Se abrirá un turno específico para atender a las personas que forman parte de sus programas con el objetivo de ayudarles a presentar su solicitud, ya sea de forma telemática o presencial.

Si es posible, se intentará que lo hagan ellos de forma autónoma y si no lo es por problemas con el idioma u otros supuestos se les ayudará a hacerlo.

Desde la entidad hacen especial hincapié en todo lo que está sucediendo en torno al certificado de vulnerabilidad y recuerdan que "en muchos casos no es totalmente necesario". Lo mismo sucede con el certificado de empadronamiento, ya que según el real decreto, bastaría con una factura de un vuelo que demostrara que se está en España desde el tiempo indicado.

La sensación de las entidades colaboradoras es que sigue sin haber "medios suficientes" y la polémica, lejos de remitir, parece ir a más. Tanto es así que la propia alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, insistía este viernes en que están 'guardando las facturas' del sobrecoste que está suponiendo la tramitación.

El objetivo no es otro que mandárselas al Ejecutivo de Pedro Sánchez una vez que termine todo para que se haga cargo.