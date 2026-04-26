Coto a la inmigración ilegal y el blindaje del campo: las prioridades de Vox más allá de la nacional

Poner coto a la inmigración ilegal y blindar el campo “frente a la agenda 2030” serán algunas de las prioridades que Vox ponga en marcha desde sus primeros instantes dentro del Gobierno de Aragón.

El acuerdo suscrito entre PP y Vox para volver a investir como presidente a Jorge Azcón y repetir Gobierno de coalición recoge plazos concretos para cada una de las medidas pactadas, algunas de ellas a poner en marcha desde el día 1 en que los de Abascal vuelvan al Pignatelli.

Así, en un texto de 39 páginas donde puede leer entre líneas quien firma cada punto, medidas como el rechazo a la inmigración ilegal se fijan como prioritarias para Vox, que podrá poner en marcha a través de la consejería de Bienestar Social y Familia.

Son medidas, además, con más contenido político que económico, lo que les permite empezar a ponerlas en marcha sin necesidad de aprobar presupuestos.

En concreto, se incluye el “rechazo frontal” y “de forma expresa” a la llegada de más inmigrantes ilegales, mayores y menores de edad, oponiéndose “por todos los medios legales, jurídicos y políticos” al alcance. Además, dicen, se trabajará “activamente” por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen.

Igualmente, ambos partidos han acordado dotar al Instituto de Medicina Legal de 100.000 euros para realizar pruebas de verificación de edad de los inmigrantes ilegales.

También se impulsará la publicación periódica de estadísticas oficiales sobre la delincuencia asociada a esa inmigración. Esto ya se comenzó a hacer mientras Vox tuvo las competencias de Justicia en la anterior legislatura.

En materia agrícola, que también gestionarán los de Abascal, Vox pretende levantar desde el primer día un muro contra la Agenda 2030, y presume de que lo protegerá “de las imposiciones de Bruselas y el Pacto Verde”.

En educación, Vox exige que en septiembre de 2026, inicio del curso escolar, se haya suprimido el programa para la enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí en los centros de Primaria y Secundaria.

Más costoso, en tiempo y dinero, será abordar el plan de limpieza y defensa del Ebro frente a inundaciones, que requerirá la coordinación con la CHE, pero Vox pretende que los primeros avances ya estén patentes este mismo año.

Por parte del PP se marcan como prioridad el fortalecimiento de servicios públicos y el impulso a proyectos estratégicos como la construcción del nuevo hospital Royo Villanova.