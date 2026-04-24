La comunidad educativa carga contra el acuerdo de PP y Vox en Aragón: "Sigue la ideología del privilegio de unos pocos"

Parte de la comunidad educativa ha cargado contra el acuerdo de PP y Vox para investir a Jorge Azcón. Desde Fapar, que representa a los padres y madres, creen que contempla “contradicciones” y exigen que se apuesta por una educación pública “inclusiva, plural, multicultural y diversa”.

Entre esas “contradicciones” apuntan a que el acuerdo contemple “velar por la eficiencia presupuestaria” y el “buen uso del dinero público” mientras se incide en la concertación del Bachillerato, que se iniciará ya en el próximo curso 2026/2027.

“Hay vacantes públicas en institutos e incluso en los centros que ya lo tienen concertado desde hace décadas. Supone una duplicidad de recursos que sólo se justifican desde la ideología del privilegio de unos pocos y no desde la garantía de los derechos de todos”, atacan desde Fapar.

Esta federación de asociaciones insiste en la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años con la ampliación de plazas públicas que “garanticen la igualdad de oportunidades” y “no con la propuesta actual del PP”.

“Se plantea el desvío de fondos públicos mediante subvenciones a guarderías que ni siquiera están cumpliendo la normativa que regula estas enseñanzas, lo que también entra en directa contradicción con la mencionada base del acuerdo”, lamentan desde Fapar.

A su juicio, lo “verdaderamente efectivo” para mejorar el aprendizaje es garantizar la calidad educativa, no a través de “externalizaciones y privatizaciones”.

Además, celebran que el acuerdo mencione la climatización de los centros educativos, algo que ven una “necesidad urgente”, pero lamentan que se haya omitido el término “públicos”.

“La modificación del currículo para incluir valores democráticos (el concepto está ya en las leyes educativas y su desarrollo, como no puede ser de otra manera en un Estado democrático) encaja mal con la falta de respeto a los catalanoparlantes y a la diversidad cultural de nuestra Comunidad”, añaden desde Fapar.