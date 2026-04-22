Azcón promete que la 'prioridad nacional' será compatible con la ley: "Va a regir los principios que inspiren al Gobierno de Aragón"

Aragón ya tiene acuerdo. El Partido Popular y Vox han formalizado un pacto en el que los de Alejandro Nolasco se llevan tres consejerías y una vicepresidencia. Un acuerdo que por ambas partes se han mostrado "satisfechos" y "contentos".

Uno de los aspectos que más polémica traía, visto el acuerdo en Extremadura, era el aspecto de prioridad nacional que ha buscado impulsar Vox a nivel nacional y en los diferentes acuerdos en otras Comunidades Autónomas.

Por ello, Azcón ha aceptado abrazar este matiz de Vox de cara a los próximos cuatro años ya que, como bien ha señalado, se trata de "un concepto que, adecuado a la legalidad, es evidente que va a regir los principios que inspiren al próximo Gobierno de Aragón".

Ahora bien, el presidente aún en funciones ha querido subrayar en todo momento de su intervención que "todas y cada una de las medidas que contiene ese acuerdo cumplirán con el principio de legalidad".

De esta forma, ha mantenido que "ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno o al Gobierno de Aragón irá sin un informe de los servicios jurídicos de la casa. Todos y cada uno de los acuerdos que se lleven al Consejo de Gobierno irán con los informes de los letrados de la comunidad".

Además, ha matizado el concepto de prioridad nacional, el cual va a estar ligado al aspecto jurídico. Así, asegura que se regirá bajo los criterios fundamentados por el Gobierno de España, en el que para obtener complementos del Ingreso Mínimo Vital o de las pensiones no contributivas, se tiene en cuenta "la permanencia, arraigo, por un mayor número de empadronamientos, o porque se le ha otorgado la residencia legal".

En este aspecto ha sido crítico hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante sus últimas palabras en las que "ha decidido que España y Cataluña son dos países distintos".

"Estamos oyendo al presidente de la Generalitat decir que para renovar los servicios en Cataluña se tendrá que pasar un examen de catalán. En mi opinión, lo que tendría que pasar un examen es el de español, no de catalán. Se tendría que pasar un examen de español en todas las comunidades autónomas", ha añadido.

Rechazo a la llegada de menores

Mientras tanto, Alejandro Nolasco se ha mostrado satisfecho por este punto en concreto dentro del acuerdo que contiene una decena de puntos: "Hay asuntos que nos gustan especialmente, como, por ejemplo, conseguir la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos, que nos parece una muy buena noticia".

Respecto a los baremos que van a regir la prioridad nacional, el líder de Vox en Aragón se ha mostrado más cauto al haber "cosas que pulir".

A pesar de este acuerdo, Nolasco recalca que eso no cambia nada a la posición que ya tuvieron en 2024 y les llevó a la salida del Gobierno de Aragón.

"Vamos a rechazar totalmente la llegada de menores. Vamos a ver como sí que nos podemos negar y cómo vamos a ponerle solución a este asunto", ha concluido.