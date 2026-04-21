El Gobierno de Aragón organizará el concierto de Leiva y asumirá el coste de cambiar el césped del Ibercaja Estadio

El Gobierno de Aragón se encargará de organizar los conciertos de Leiva y Romeo Santos en el Ibercaja Estadio. Y no solo eso. El Ejecutivo también asumirá el coste de cambiar el césped.

El exvocalista de Pereza tiene todo "vendidísimo" para su concierto del 27 de junio, que tendrá un aforo de más de 20.000 personas. También avanza a buen ritmo la venta de entradas para ver al 'Rey de la bachata', que reunirá a miles de almas el 3 de julio.

"Para Leiva apenas quedan ya. Se han ido agotando por sectores. Y eso que hemos ido sacando más conforme nos iban dando más aforo. Con Romeo Santos estaremos entre las 12.000 y las 13.000 en estos momentos, aproximadamente al 70%", apuntaba Luis Costa, de El Veintiuno, en Huesca, encargado de traer a ambos artistas a Zaragoza.

En el caso de Romeo Santos el aforo será menor, ya que la pista se ha dividido en zonas VIP y VIP Gold, con pases premium de hasta 220 euros que incluyen entrada anticipada y merchandising.

Otra de las grandes incógnitas que acompañaba a estos conciertos también parece resuelta. Desde la DGA confirman que en el estadio portátil se podrá bailar e incluso saltar, algo que no tienen permitido los abonados del Real Zaragoza.

El propio promotor recalca que el hecho de que se prohíba saltar en el Ibercaja Estadio durante los partidos del club zaragocista no es por una cuestión de seguridad de la estructura, sino por la estabilidad de las cámaras con las que se retransmiten los partidos de LaLiga Hypermotion. "No se puede saltar porque vibran. Lo de saltar o no saltar no es un condicionante para hacer conciertos", expone.

Conciertos hasta el Mundial

El Ejecutivo aragonés tiene intención de que estos no sean los únicos conciertos que se organicen en el Ibercaja Estadio. Habrá este año, al siguiente, al siguiente... Y así, al menos, hasta el Mundial 2030.

Se confirma de esta forma que la vida del modular irá más allá de los meses que duren las obras de la nueva Romareda; que no será un estadio efímero como se dio a entender en un primer momento.

"No podemos desaprovechar semejante infraestructura. Estas son unas instalaciones para la ciudad", justifican.

El propio Costa admite que "le encantaría" traer más cantantes y que su objetivo es que en 2027 vuelva a haber "artistas de máxima calidad" que reúnan en el Ibercaja Estadio a más de 12.000 personas.

El campo, situado a pocos metros del CPS y conectado con el tranvía, duplica en capacidad al Príncipe Felipe, que se había quedado pequeño con sus alrededor de 8.500 espectadores para las grandes giras nacionales e internacionales de los grupos del momento.

Esto es lo que ocurrió con Leiva el pasado día del Pilar. ¿Y cómo surgió este segundo concierto en Zaragoza en menos de un año? El propio promotor lo cuenta: "Yo tenía posibilidad de traer a Leiva y tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento estaban interesados", cuenta Costa.

Él asumirá "gran parte" de la producción del concierto del próximo 27 de junio, lo que incluirá, por ejemplo, el caché del artista, la seguridad o el coste de los movimientos de carga y descarga.

Un pequeño alquiler

La previsión es que el Gobierno de Aragón pague un pequeño alquiler por estos dos primeros conciertos y que también costee el cambio del césped, que quedará visto para sentencia después de horas bailando al ritmo de éxitos como 'Terriblemente cruel', 'Como si fueras a morir mañana', 'La diabla' o 'Llévame contigo'.

Cambiar el verde saldrá por "menos de 200.000 euros", según explica a EL ESPAÑOL Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda en funciones y miembro del Consejo de La Nueva Romareda SL.

Desde el Ejecutivo explican que esta fórmula es habitual en grandes conciertos. Como ejemplo ponen otros como los de Alejandro Sanz o Bruce Springsteen, dos de los últimos artistas en 'pisar' la vieja Romareda.

Días a disposición

El anuncio del concierto de Leiva en el Ibercaja Estadio cogió a muchos por sorpresa. Especialmente teniendo en cuenta que, en principio, se dijo que el campo modular no albergaría este tipo de grandes eventos.

El hecho de que el Gobierno de Aragón pueda organizar conciertos se debe, según explican desde La Nueva Romareda SL, a que cada socio puede disponer del estadio durante una serie de días al año.

En él ya se han organizado, por ejemplo, desayunos informativos y está previsto que el Real Zaragoza programe más actos este próximo verano. En el caso del Ayuntamiento, confirman que de momento no hay nada previsto a corto o medio plazo.