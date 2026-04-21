Las filas por la regularización masiva de inmigrantes se extienden a la Delegación del Gobierno: "Es más presión"

Las larguísimas filas provocadas por la tramitación de la regularización masiva de inmigrantes van ya mucho más allá del Ayuntamiento de Zaragoza.

El registro de la Delegación del Gobierno también se ha visto sobrepasado en las últimas horas por las decenas y decenas de personas que tratan de conseguir los certificados necesarios para acogerse a esta medida excepcional.

En el Consistorio, la cola ha ido a más cada día, hasta el punto de que este lunes daba la vuelta y obligaba a los solicitantes a esperar al sol durante horas. Algunos llegan ya de madrugada con el objetivo de ser de los primeros en pedir el certificado de vulnerabilidad o el histórico de empadronamiento.

Canalizar la tramitación en la plaza del Pilar ha hecho que los funcionarios vayan "desbordados", y de momento ni siquiera se sabe cuándo empezará a remitir el flujo de gente, que tiene hasta el 30 de junio para cursar su petición.

Este lunes era un día crítico, ya que a las solicitudes se unía el inicio de la atención presencial.

Desde el Ayuntamiento explican que la decisión de centrar las solicitudes de documentación en un único punto se tomó ante la imposibilidad de formar al personal de todas las juntas vecinales y de distrito y niegan que haya una intencionalidad política como han venido apuntando sindicatos y partidos de la oposición en las últimas horas.

Tampoco hay previsión de que se vaya a revertir, aunque, si la situación persiste, no se descartan medidas adicionales para evitar que estas imágenes se conviertan en una constante durante las próximas semanas.

"Todos estos procesos son siempre un follón. No dejan de ser más presión de trabajo", reconocían quienes ya han vivido más de uno.

En el Consistorio se han visto obligados a recordar que en Delegación, con quienes llevan días de tiras y afloja, "también se puede realizar cualquier trámite de registro".

Así lo dice un cartel colocado a las puertas del Ayuntamiento, en el que se indica, con un mapa, dónde se encuentra el edificio y cuál es la dirección exacta. También se da la opción de solicitar información a través del teléfono 060.

Esto ha hecho que las filas se hayan trasladado también a este otro punto de la plaza del Pilar. La Delegación vivió un jueves y un viernes tranquilo, pero la situación era ayer completamente distinta.

La fila llegaba a mediodía hasta la calle de Santiago, con gente apoyada en columnas rellenando la información y varios guardias civiles a las puertas para impedir que cundiera el nerviosismo.

"Es el primer día que pasa esto, hasta ahora no habíamos tenido filas", confirmaban los allí presentes.

Cita previa en el INSS

El caos que se vivía en el Ayuntamiento y la Delegación contrastaba con la tranquilidad que imperaba en Correos y en la oficina de la Seguridad Social, en el número 6 de Doctor Cerrada, donde no se atiende sin cita previa.

Esta última ha centrado las consultas en un tramo muy concreto: de 16.00 a 19.00. "En esta oficina pueden presentarse solicitudes de regularización de extranjeros", se leía en un llamativo cartel a las puertas del INSS. En él también se advierte de que "se atiende solo con cita" y se dan dos vías para conseguirla: escaneando un código QR que dirige a la página web o a través del 060.

Además, se recuerda que la solicitud se puede presentar de forma telemática en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Formulario "ambiguo"

Las quejas vinculadas al proceso de regularización van más allá de las filas. También se las lleva el formulario, que muchos califican de "ambiguo".

¿Y por qué lo dicen? Porque en la autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo "bastaría" con declarar que se tiene "intención" de llevar a cabo una actividad por cuenta propia" y describir en unas líneas dicha actividad, una fórmula "escasa" para dar cobertura legal a este tipo de solicitudes.

Entre tanto, desde las organizaciones que trabajan con la Delegación se sigue tratando por todos los medios de poner orden. Tanto es así que a finales de la pasada semana estuvieron en las filas de la plaza del Pilar repartiendo información con preguntas y respuestas sobre el proceso y sus peculiaridades.