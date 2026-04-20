La regularización masiva de inmigrantes afronta su día crítico: "Viene lo peor, no sé cuánto vamos a estar así"

La regularización masiva de inmigrantes afronta horas críticas con la apertura del plazo de presentación de solicitudes de forma presencial. Las larguísimas filas registradas en el Ayuntamiento de Zaragoza este jueves y viernes, con personas esperando desde las 4.00 para obtener un certificado de vulnerabilidad y el histórico de empadronamiento, amenazan con ir a más en este inicio de semana.

Durante estas primeras horas, menos de un 10% de los entre 15.000 y 17.000 inmigrantes que podrían acogerse a la medida impulsada de forma extraordinaria por el Gobierno de Pedro Sánchez han iniciado los trámites de manera 'online'. No obstante, las consultas podrían multiplicarse ahora que se ha abierto la atención presencial.

En estos primeros compases, las palabras más repetidas han sido "caos" y "descoordinación". También han sido numerosas las críticas por "falta de información".

Este viernes, los interesados ni siquiera sabían a qué oficinas tendrían que dirigirse en este inicio de semana para ser atendidos de forma presencial.

A esto se unió la decisión del Ayuntamiento de centralizar la atención en la plaza del Pilar, criticada tanto por sindicatos como CCOO como por partidos como PSOE o ZEC. "Parece que quieren tener esas filas a propósito. Aunque las juntas vayan justas de personal no es excusa", señalaban desde Comisiones, que ve en la decisión "un nuevo pulso del Ayuntamiento con la Delegación del Gobierno".

Los propios trabajadores municipales de las juntas vecinales y de distrito no salían de su asombro al ver el correo que recibieron a primera hora de la mañana diciéndoles que derivasen todas las peticiones e instancias al registro de la Casa Consistorial.

"Nuestra obligación es acercar la Administración al ciudadano, no poner trabas. Resulta incomodísimo, genera más presión e indefensión. Al final, estamos diciendo 'no' sin ningún motivo técnico o material. La legislación no nos ampara", advertía uno de ellos.

Su duda es si esta semana imperará la misma orden o si el Consistorio terminará echándola para atrás tras las críticas recibidas.

Cita previa

Según informaba el Ejecutivo central a principios de la semana pasada, la atención presencial funcionará únicamente a través de un servicio de cita previa en el Portal de Regularización. ¿El problema? Que se pide tener Cl@ave y muchas de estas personas no están dadas de alta en la aplicación.

Mientras, la telemática estará disponible de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante todo el plazo de solicitud.

Entre tanto, entidades como Accem han seguido dando respuesta a las solicitudes de información y coordinando la operativa para acreditar próximamente los certificados de vulnerabilidad que se requieren en determinados casos para la solicitud de regularización.

Este viernes, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tenía que salir al paso y publicar una nota de prensa aclarando que no todas las personas que accedan al proceso deben presentar ese certificado.

"Solo es necesario en el supuesto de encontrarse en situación de vulnerabilidad, recogido en la disposición adicional vigesimoprimera del Real Decreto, relativa a la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario", aclaraba.

Esto quiere decir que quienes son o han sido solicitantes de protección internacional en algún momento no deben presentar el documento.

Lo mismo sucede con las personas que han trabajado por cuenta ajena (con contrato laboral) o propia, en España, o acrediten la intención de trabajar por cuenta ajena (mediante oferta de trabajo), o por cuenta propia, mediante una declaración responsable.

Esto también se aplica a quienes puedan acreditar que permanecen en España junto con su unidad familiar. No obstante, conviene aclarar que esta unidad familiar tiene que estar compuesta por hijas o hijos menores de edad (o mayores con discapacidad), o ascendientes de primer grado con los que convivan.

¿Cuándo remitirá?

La gran pregunta es cuándo comenzarán a remitir estas filas. Los consultados temen "varios días" problemáticos. Sobre todo teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no prevé ningún tipo de refuerzo, aunque creen que, en algún momento, la presión "tendrá que ir de bajada".

También hay dudas sobre cómo puede afectar todo esto a la Oficina de Estadística municipal, encargada de cursar los históricos de empadronamiento y remitirlos a los solicitantes de forma telemática.

Los interesados podrán acogerse a la regularización hasta el 30 de junio. Por tanto, tanto estos primeros días como los últimos, en pleno verano, serán especialmente delicados, a juicio de los consultados.