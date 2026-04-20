"No nos asusta": Vox se abre a llevar Bienestar Social en Aragón en plena polémica por la regularización masiva

Nolasco, este lunes con concejales y diputados de Vox en Aragón. E. E.

Vox no descarta coger las riendas del Departamento de Bienestar Social en el futuro Gobierno de Aragón. El partido de Abascal ya se ofreció en octubre de 2025 ante el “órdago” de Azcón para “devolver inmigrantes”, pero con las negociaciones, lo que antes era un cruce de “dardos” podría terminar convirtiéndose en una realidad.

“No se ha hablado todavía de puestos concretos, pero no nos asusta quedarnos con ese área”, apuntaba el portavoz de Vox en las Cortes, Alejandro Nolasco.

Él mismo, decía, ni siquiera sabe si va a estar en el próximo Gobierno. “Tampoco sé qué áreas nos vamos a quedar, eso se decidirá al final. Lo que se ha hablado durante muchísimas horas son los aspectos relacionados con la vivienda, inseguridad, campo, etc.”, agregaba.

En Extremadura, Vox se ha hecho con una macro consejería con rango de vicepresidencia centrada en Desregularización, Servicios Sociales y Familia, por lo que no sería de extrañar que en Aragón acabasen teniendo unas responsabilidades parecidas.

En estos momentos hay “posibilidades muy importantes” de que haya fumata blanca. Desde la formación insisten en que se está negociando medida a medida y en que esto no es un eslogan.

En unas hay escollos, en otras hay más sintonía… “En Aragón terminará pasando algo parecido a Extremadura, pero aquí tenemos más fuerza. Nuestro resultado fue mejor”, recordaba.

Esa fuerza se verá “en un mayor peso político de Vox”, aunque el portavoz no ha querido confirmar si eso significa que pedirán al menos una consejería más que en Extremadura.

La intención es que el pacto sea “parecido”. Para Nolasco, la pelota sigue en el tejado del PP, que es quien debe aclarar “si quiere un cambio real” o están en otra cosa.

Lo que está claro es que la prioridad nacional volverá a ser clave y que por más críticas que pueda hacer el PP, “ya ha dicho que sí en Valencia y Extremadura”. “Es legal y constitucional. No se puede hacer hasta que se hace”, defendía el diputado.

También exigirán luchar contra todas las políticas del Pacto Verde y avanzar en la limpieza de los cauces de los ríos, aunque una cosa, avanzaba Nolasco, es lo que se pide y otra, lo que se plasma en el documento. “Somos conscientes de que no vamos a poder aplicar nuestro programa al 100%. No tenemos 50 diputados”, comentaba.

El líder voxista no ha querido poner fecha al acuerdo y ha asegurado que todavía están “puliendo” ciertos aspectos, aunque por una simple cuestión de calendario, no se tardará mucho en tener noticias.

Contra la regularización

Vox ha vuelto a mostrar este lunes su rechazo a la regularización masiva de inmigrantes y ha augurado el “colapso de la sanidad”, una bajada de los salarios como consecuencia, más inseguridad y más problemas para acceder a una vivienda.

“Es un tema de seguridad nacional, mucha de la gente que está entrando no sabemos quiénes son. A veces ni siquiera sabemos qué edad tienen”, insistía Nolasco.

En su opinión, Sánchez no tiene “ningún interés humanitario”, sino que busca dar a todas estas personas “dentro de un tiempo” derecho a voto “y que les voten a ellos”. “Es una estratagema política muy ruin. Quiere sobrevivir aunque todo lo demás se vaya al garete”, manifestaba.

Moción en el Ayuntamiento

El rechazo de Vox se plasmará en una moción en el Ayuntamiento de Zaragoza con la que la formación reclamará que el Ayuntamiento se posicione y rechace frontalmente el decreto, solicite su derogación y se comprometa con la prioridad nacional.

La portavoz, Eva Torres, censuraba este lunes los “efectos desastrosos” que va a tener la regularización en la capital. “Nosotros apostamos por una regularización controlada que responda a los intereses ciudadanos”, decía.

También ha criticado que la medida haya “sobrepasado” a los servicios municipales. “Los funcionarios están haciendo un sobreesfuerzo que va más allá de lo que se puede pedir”, expresaba.