Vox aspira a atar en Aragón al menos una consejería más que en Extremadura: el pacto se cerrará la próxima semana

Vox aspira a atar en Aragón al menos una consejería más que en Extremadura. El partido de Abascal hará valer sus 14 diputados en su pacto con el PP y asumirá "más responsabilidades" que en el Gobierno extremeño.

La formación entrará al Ejecutivo de María Guardiola con dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Es el peso que ya tenía en Aragón la pasada legislatura antes de romper con Jorge Azcón. Además, entre 2023 y 2025 presidió las Cortes de Aragón, proyectando la figura de Marta Fernández.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la columna vertebral del acuerdo aragonés será muy similar al pacto que hará presidenta a María Guardiola. Esto se aplicará también a las áreas en las que Vox llevará el bastón de mando. Es a lo que se referían en las últimas horas al asegurar que la música será la misma aunque haya notas "más agudas".

El partido que en Aragón lidera Alejandro Nolasco podría hacerse con las competencias en materia de Bienestar Social y Familia -ahora gestionada por la popular Carmen Susín-, de Agricultura y Ganadería... "Y algo más".

El propio secretario general de Vox, Ignacio Garriga, recalcaba este viernes que el resultado del 8-F era mejor que el de Extremadura y que esa "proporcionalidad" tendría que verse reflejada en el acuerdo de Gobierno.

Vox se ha marcado la vivienda como otra gran prioridad, por lo que no sería de extrañar que terminara teniendo algún tipo de competencia. Algo parecido ocurre con la energía y el 'codiciado' Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), imprescindible para el desarrollo renovable de la Comunidad. En este caso, sin embargo, las reticencias del PP y del propio sector económico podrían jugar en su contra.

Si Vox tuviera una vicepresidencia, lo lógico sería que el PP tuviese otra. Es lo que ocurrió hace 3 años y lo que, previsiblemente, ocurrirá en el nuevo Gobierno. Durante todo este tiempo, Mar Vaquero -vicepresidenta segunda durante el Gobierno PP-Vox y vicepresidenta a secas tras la salida de Nolasco del Pignatelli- ha seguido siendo la 'mujer fuerte' de Azcón en el Ejecutivo, por lo que no es descartable que mantenga el rango de cara a los próximos cuatro años.

También está por ver qué peso termina teniendo el partido de Abascal en las direcciones generales, claves a la hora de sacar adelante las medidas impulsadas desde los primeros niveles.

En Extremadura, los de Óscar Fernández también se han hecho con el senador por designación autonómica. En Aragón, en cambio, parece mucho más complicado.

El popular Eloy Suárez ha adquirido un gran protagonismo en su papel de presidente de la comisión del 'caso Koldo' del Senado, un foco al que los populares no van a querer renunciar. Es, al menos, lo que creen desde Vox, aunque, llegados a este punto, nada es innegociable.

Aunque esta semana no se ha convocado a los medios de comunicación a ninguna reunión presencial, la propia Mar Vaquero confirmaba este viernes que ha habido encuentros y que en ellos no solo se han cerrado los flecos sobre fiscalidad, inmigración, seguridad y vivienda, sino que se ha ido avanzando en el resto de materias.

El pacto y su letra pequeña se concretarán sí o sí esta próxima semana, previsiblemente antes del 23 de abril, día grande de Aragón. Salvo giro de guion, Azcón llegará a San Jorge en funciones, pero con el apoyo de Vox asegurado.

Esto le permitirá centrar su discurso en la reactivación de la Comunidad tras más de dos meses en funciones y en una mirada al "prometedor" futuro de Aragón al calor de los 90.000 millones de euros de inversión anunciados el pasado mandato. ¿La pega? Que la izquierda se le podría echar encima una vez se conozcan las medidas pactadas con Vox, algo que unos y otros tienen perfectamente asumido.

Como tarde, el acuerdo tendría que anunciarse el viernes, ya que el calendario no da más margen. Tras semanas de rifirrafes y "zancadillas", las perspectivas "son buenas". Lo dicen ya las dos partes. Tanto PP como Vox han hablado esta semana del acuerdo como algo ya hecho, y la propia portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, se abría a un gobierno de "cuatro años, con sus cuatro presupuestos".

La prioridad, "una etiqueta"

La prioridad nacional acordada por populares y voxistas en Extremadura no inquieta al Pignatelli. Desde el PP resaltan que en el pacto de Guardiola se habla de un principio de prioridad nacional "adecuado a la legalidad vigente", una coletilla que garantiza que no se hará nada que vaya contra la ley o de los principios recogidos en la Constitución.

Para ellos, es poco más que una etiqueta similar al 'America First' de Donald Trump, una marca que, en lo práctico, tendrá una repercusión limitada. En este sentido, recuerdan que en Aragón ya existen medidas similares. Para solicitar una pensión no contributiva se necesita acreditar un mínimo de 10 años de residencia legal y para acceder a la prestación complementaria al Ingreso Mínimo Vital se pide un año.

Calendario y garantías de futuro

Desde Vox creen que el acuerdo de Extremadura cumple lo que llevaban repitiendo desde finales de noviembre: que si el PP no negociaba con ellos los presupuestos tendría que pasar por un aro "más pequeño" en caso de repetición electoral.

También se jactan de que el PP acepte ahora lo que antes consideraba ilegal. En Aragón, está por ver hasta qué punto han cambiado las negociaciones lo que antes se decía sobre la limpieza de los ríos o el papel del Gobierno de Aragón en la acogida de menores migrantes.

El pacto extremeño también pone negro sobre blanco a qué se refería Vox cuando hablaba de medidas calendarizadas y garantías de cumplimiento. En el documento que dieron a conocer a última hora de este jueves, todos los apartados van acompañados de una última línea centrada en los plazos. En unas se dice que el trabajo se deberá hacer "desde el primer día de Gobierno", mientras que en otras se habla de "todos los presupuestos" o se prometen unos "primeros avances" en 2027.

Según fuentes conocedoras de la negociación, estos plazos medida a medida también estarán en el acuerdo de Aragón.

Con esto, Abascal se garantiza que el PP cumpla en tiempo y forma, mientras que los populares lo ven como un 'seguro' de cara a esa estabilidad que viene reivindicando Azcón.