El PP de Azcón, convencido de que el acuerdo con Vox en Extremadura "refuerza" el inminente pacto en Aragón

El PP de Jorge Azcón cree que el pacto con Vox en Extremadura “refuerza” el inminente acuerdo en Aragón.

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ha confirmado este viernes que, al margen de la reunión presencial del día 8, ambas formaciones han mantenido más encuentros para perfilar los acuerdos sobre fiscalidad, inmigración, seguridad y vivienda e ir avanzando en el resto de materias.

Vaquero ha adelantado que el acuerdo que se dará a conocer en los próximos días estará en “clave claramente aragonesa”. “Aragón y Extremadura somos dos regiones distintas, con un diferente momento y singularidades. Lo más importante es que los equipos de trabajo conocen perfectamente la realidad de la Comunidad y cuáles deben ser las prioridades. Tenemos ya una experiencia, hemos estado juntos en Gobierno y sabemos qué es lo más importante en estos momentos ”, remarcaba.

El objetivo sigue siendo cerrar un Gobierno "sólido, estable y con capacidad de decisión" para seguir atrayendo inversiones y mejorando los servicios públicos; un Ejecutivo con presupuestos garantizados para los próximos cuatro años que "dé certidumbre y permita cumplir los objetivos".

La también titular de Economía no ha querido desaprovechar la oportunidad de felicitar a los extremeños. Respecto al estado de las negociaciones en Aragón, ha insistido en que la prioridad "es tener un proyecto antes que cualquier reparto de consejerías".

"Es de lo que hemos estado hablando hasta ahora", repetía.

Todo apunta a que el acuerdo podría darse a conocer antes del 23 de abril, Día de Aragón, aunque Vaquero ha asegurado que el límite siempre ha sido el 3 de mayo y no se ha comprometido a que esté para esa fecha.

Populares y voxistas harán valer así sus 40 diputados, una reconciliación que, según la vicepresidenta en funciones, pondrá a los aragoneses "por encima de todo".

La dirigente popular ha comparado esta máxima con gobiernos que solamente piensan en sus intereses personales como el de Pedro Sánchez.