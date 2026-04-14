Aragón abre al público su mayor joya por su día grande con visitas guiadas gratuitas, talleres y jotas

Aragón abrirá al público el palacio de la Aljafería para celebrar su día grande. Visitas guiadas, talleres para niños y familias y jotas centrarán los actos de un 23 de abril que se extenderá más allá de esa fecha.

Los actos ciudadanos comenzarán la noche del miércoles 22 con la Jorgeada y se retomarán el 24 con puertas abiertas desde las 16.30.

Los interesados podrán reservar su entrada a través de la web de las Cortes a partir de este jueves 16. En total se ofrecerán dos itinerarios: uno por la parte histórica y monumental y otro por el hemiciclo que permitirá conocer el día a día del Parlamento aragonés, su organización y su funcionamiento.

Para la presidenta de las Cortes, María Navarro, se trata de un día "muy especial". Será, de hecho, la primera vez que lo celebre ostentando la máxima responsabilidad de esta Cámara.

La dirigente popular se ha marcado como objetivo abrir cada vez más el palacio a los aragoneses, verdaderos protagonistas tanto de las decisiones que allí se toman como de todo lo relacionado con su historia.

"Los actos del 23 de abril se han convertido en un encuentro de gran simbolismo y aceptación por el conjunto de la sociedad aragonesa. Se han preparado siempre con mucho cariño, y este año se ha tenido que actuar de manera muy rápida. Es de justicia agradecer a todos los servicios implicados. Sin ellos, sin los funcionarios y los ujieres, no hubiera sido posible", reconocía.

En las visitas a la zona parlamentaria participarán los miembros de la Mesa de las Cortes y todos los diputados que lo deseen, que se convertirán, por un día, en guías de su lugar de trabajo.

El viernes, las visitas acabarán a las 20.00 y se retomarán el sábado en horario de mañana y tarde. Ese día también habrá jotas de 12.00 a 13.30, y lo mismo sucederá el domingo, con las últimas visitas a la zona monumental y al hemiciclo en horario de mañana.

En esta ocasión, se han adecuado los recorridos para no generar embudos en la puerta. También se han acortado para que pueda entrar más gente. Y en cuanto a los talleres, ha precisado Navarro, se han mantenido los que permitían tener a un mayor número de personas.

La institución dará también a conocer en las próximas horas la Medalla de las Cortes de este año, su máxima distinción. La presidenta ha querido ser "muy respetuosa" y no ha dado detalles, ya que antes, la propuesta deberá pasar por la Mesa y la Junta de Portavoces.

Tampoco ha ahondado en el acto institucional del propio día 23. "Hemos organizado un día bonito y entrañable, dedicado a quienes tenemos que dedicarlo", ha dicho al ser preguntada qué cambiará en caso de que el Gobierno siga estando para entonces en funciones, como todo hace indicar.

Por otra parte, y a preguntas de los periodistas, Navarro ha mostrado su "absoluto respeto" por las quejas de Aragón-Teruel Existe e IU por el recorte a su financiación. "Cada grupo puede defender sus derechos en las instituciones que consideren", afirmaba ante la posibilidad de que los dos partidos recurran al Constitucional.

Respecto a los informes jurídicos que han solicitado, ha asegurado que ella no va a impedir nada y que los tendrán.