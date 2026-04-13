Vox da ya por hecho el acuerdo con el PP en Aragón: "No será el ideal, pero tendrá pasos en la dirección correcta"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha dado por hecho este lunes un acuerdo con el PP en Aragón y Extremadura. "Distará" de ser "ideal", pero tendrá pasos "en la dirección correcta", con bajadas de impuestos y mejoras en sanidad y vivienda y un "freno" a la "invasión migratoria".

El objetivo es "poner a los españoles primero en las políticas públicas".

El líder voxista ha destacado el "buen clima" de las negociaciones y ha insistido en que están abordando "medida a medida" conscientes de la responsabilidad que los electores les otorgaron tras las elecciones.

"Vamos a seguir trabajando, intensificando las reuniones en los próximos días. Tendremos cuantas sean precisas. Como saben, el tiempo apremia", agregaba. El resultado serán "gobiernos de coalición" que harán realidad, según Garriga, "lo que unos y otros decían durante mucho tiempo que no se podía hacer".

Pese a asegurar que van "por el buen camino", no ha querido dar más pistas. "No vamos a contribuir a la filtración de ningún tipo de información. Esperamos que Miguel Tellado y Alberto Núñez Feijóo no pongan palos en las ruedas", insistía.

Este mismo lunes, PP y Vox han hecho público un acuerdo que evitará que el PSOE tenga una "presencia destacada" en la Mesa del Parlamento de Castilla y León.

Esto, ha admitido Garriga, es fruto de la "nueva sintonía" y el "nuevo marco de diálogo" con los conservadores, con los que intentarán "restablecer conversaciones truncadas" tras su repentina salida de los gobiernos autonómicos.

"Puede ser un preludio, sin nada lo trunca, para avanzar igual de bien que lo estamos haciendo en Extremadura y Aragón", decía.

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, tampoco ha querido poner fecha a nuevos encuentros entre PP y Vox, pero mantiene el compromiso de avanzar en las conversaciones para formar un nuevo Gobierno en Aragón.

“Tenemos un plazo. El día 3 de mayo es el día que tenemos como límite para llegar a ese acuerdo de gobierno y es algo que, sin duda alguna, va a condicionar el poder agilizar esos acuerdos. Lo importante, como digo, más que las prisas, es la solidez y consensuar bien esos acuerdos”, ha expuesto la dirigente popular.