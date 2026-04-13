La expresidenta de las Cortes de Aragón Marta Fernández (Vox) estrena su retrato oficial... de forma casi clandestina

La ya expresidenta de las Cortes de Aragón Marta Fernández, de Vox, ha estrenado este lunes su retrato oficial de forma casi clandestina.

El acto no ha tenido convocatoria de medios ni ha sido publicado en la agenda oficial. Se ha hecho así por deseo expreso de Fernández, que esta legislatura seguirá como diputada.

Junto a ella han estado antiguos compañeros de la Mesa del Parlamento autonómico. Entre ellos, el que fuera vicepresidente primero, Ramón Celma, y el entonces secretario segundo, el socialista Carlos Pérez Anadón.

El cuadro de Marta Fernández. Cortes de Aragón

También ha asistido la actual presidenta, la popular María Navarro.

El cuadro es obra del pintor aragonés Pepe Cerdá y ya forma parte del pasillo junto al hemiciclo en el que figuran los retratos de todos los presidentes de las Cortes de Aragón.

Ha sido pintado en tiempo récord. Las Cortes se disolvieron hace menos de cuatro meses. Tras el 8 de febrero se especuló mucho sobre quién iba a ocupar la Presidencia.

Las quinielas colocaban a Santiago Morón y Carmen Rouco, de Vox, como los mejor posicionados, pero la falta de acuerdo entre los exsocios hizo que fuese la popular María Navarro quien terminase ocupando el puesto.

Este pasado viernes era la expresidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi la que descubría su retrato oficial.

En este caso, obra de la aragonesa Nati Cañada. La exdirigente aragonesa estuvo arropada por los máximos representantes del partido en la Comunidad, la totalidad de los consejeros del Gobierno de Jorge Azcón y una nutrida representación de los cargos que la acompañaron entre 2011 y 2015.

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