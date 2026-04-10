Luisa Fernanda Rudi, la líder "de los momentos difíciles", estrena retrato oficial: así ha quedado

La expresidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudi ya tiene retrato oficial. La dirigente popular ha descubierto este viernes el cuadro, obra de la aragonesa Nati Cañada, arropada por los máximos representantes del partido en la Comunidad, la totalidad de los consejeros del Gobierno de Jorge Azcón y una nutrida representación de los cargos que la acompañaron entre 2011 y 2015.

Definida por el actual presidente en funciones como "la política más importante que ha tenido Aragón", la propia Rudi ha querido recordar aquellos años; una época complicada marcada por las consecuencias de la crisis económica de 2008.

Su prioridad fue que la tormenta "no hiciera naufragar el barco" y mantener el nivel de la sanidad, la educación y los servicios sociales pese a las dificultades. "Cada mañana, el primer disgusto llegaba ya a las 8.30 al mirar los datos del paro", reconocía.

La expresidenta ha destacado el esfuerzo y el "sacrificio" que tuvieron que hacer profesores y sanitarios. También ha reconocido errores y, con la mirada ya en el presente, ha destacado el "momento estupendo" que vive la Comunidad.

Rudi también ha incidido en el "complicado" momento geopolítico que vive el mundo por la guerra en Irán y ha alertado de "la lejanía de los ciudadanos con la política".

"Nadie está en poder de la verdad absoluta. Hay que olvidarse de pensamientos inamovibles y pensar en el bien común. Como políticos, debemos tener un plus de exigencia, responsabilidad e integridad", subrayaba.

Azcón ha querido agradecer a Rudi que él fue alcalde gracias a ella. También ha recordado que la expresidenta fue la primera alcaldesa, la primera presidenta de Aragón y la primera presidenta del Congreso de los Diputados. "Ha sido la segunda autoridad del Estado por sus propios méritos, por su valía y su trabajo. Su escuela ha sido la del rigor y la profesionalidad", remarcaba el también presidente del PP-Aragón.

El líder conservador ha querido acompañar sus palabras con una anécdota. Evocando sus primeros años en el Consistorio zaragozano, ha recordado que Rudi recibió críticas por invertir en la renovación de tuberías, una medida que "ni se ve ni da votos". "Pero es lo que hacen los políticos serios y responsables: pensar en el interés general aunque no se vea", añadía.

"Trabajar con Luisa", continuaba Azcón, "era mucho trabajar", pero de aquella época, ha reconocido emocionado, guarda todavía un buen recuerdo.

Así es el cuadro

Nati Cañada y Luisa Fernanda Rudi se conocieron en Madrid. Las presentó Esperanza Aguirre hace "unos 15 o 20 años", y ya entonces, la expresidenta se comprometió a que si alguna vez le tenían que pintar el cuadro sería ella quien lo hiciera.

El tiempo pasó y Nati creyó que Rudi se había olvidado, pero no era así. El encargo lo hizo en su estudio de Pozuelo y para inmortalizar a la dirigente popular le pidió que se vistiera de blanco, una "manía" suya "no dañina".

También le sugirió una postura, sentada en una silla y con la mano derecha en la barbilla, que, tal y como han podido comprobar los asistentes, "capta su esencia".

Cañada ha pintado 6.000 retratos, pero, a diferencia de su hermana, nunca le había hecho uno a un presidente de Aragón. "Si Dios me concede más años de vida, quizás podría pintar a otro", decía, a modo, de indirecta, al propio Azcón.