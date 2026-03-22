Minuto de silencio por el asesinato machista de Silvia: "No son números, son vidas truncadas y destrozadas"

Minuto de silencio de la Delegación de Gobierno en Zaragoza. E.E

Tras el cruel asesinato machista acaecido en Zaragoza en la mañana del sábado 21 de marzo, la Delegación del Gobierno y el Gobierno de Aragón han guardado un minuto de silencio.

Silvia, vecina de Las Fuentes, fue cruelmente asesinada a manos de su expareja. Le disparó cuando estaba subiendo la persiana de su peluquería y después se quitó la vida.

"Se está ejerciendo un tipo de violencia que tiene nombre: violencia machista, violencia de género. No nos cansamos de poner a disposición de las víctimas todos los recursos de los que somos capaces de activar", ha comentado el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán.

En la puerta de la sede de la Delegación, en la plaza del Pilar, se han concentrado representantes políticos para conmemorar el recuerdo de una mujer que no debió sufrir tal injusticia, y denunciar el crimen.

"Catorce mujeres han muerto en lo que llevamos de año a manos de sus parejas o exparejas", ha recordado el delegado.

Un poco antes, a las 10.30 de la mañana, en las puertas del Pignatelli, el Gobierno de Aragón hacía lo mismo.

María Antoñanzas, directora del Instituto Aragonés de la Mujer, ha sido quien ha encabezado el acto.

Minuto de silencio del Gobierno de Aragón. E.E

"No se trata solo de cifras, sino de vidas truncadas y familias destrozadas" ha comentado antes de guardar también un minuto de silencio.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se ha decretado día de luto oficial, por lo que las banderas ondean a media asta este domingo.

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