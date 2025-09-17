Este es el mejor colegio de Aragón según la nota en la PAU 2025: "No habría sido posible sin el esfuerzo del profesorado"

El Colegio bilingüe Sansueña de Zaragoza ha sido reconocido como el centro educativo número 1 de Zaragoza y Aragón por Nota de Acceso a la Universidad en la PAU 2025, entre los 128 centros educativos inscritos, según los datos publicados por la Universidad de Zaragoza.

Un resultado que refuerza la trayectoria del centro de los últimos diez años, situándose entre los primeros puestos del ranking global de la Prueba de Acceso a la Universidad.

Este logro se suma al 100% de aprobados de los 97 alumnos de los colegios Sansueña y Montearagón en la convocatoria de junio de la PAU.

Desde la dirección del colegio Sansueña destacan que este reconocimiento “no habría sido posible sin el compromiso, formación y dedicación diaria del profesorado y personal no docente y, como no, de las alumnas que han conformado la 51ª promoción del colegio”.

Agradecen a todo el equipo de profesores “desde 1º de Infantil hasta 2º de Bachillerato, su entrega y profesionalidad con el proyecto educativo, sabiendo acompañar con exigencia y cercanía a cada alumna”. También ponen en valor el papel de las familias por su confianza y colaboración, implicados desde el principio en la educación de sus hijos.

Las verdaderas protagonistas de este éxito son las alumnas, tal y como explican desde el colegio Sansueña “porque con los valores adquiridos como el esfuerzo, la ilusión, generosidad y afán de superación, han alcanzado un logro que inspira ya a las futuras promociones”.

Con este reconocimiento, el Colegio Sansueña refuerza su compromiso con una formación integral basada en la excelencia académica y el desarrollo personal de cada alumno.