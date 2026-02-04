El Sindicato Médico alerta de “caos asistencial” si eliminan contratos de Atención Continuada sin consolidarlos

La supresión progresiva de los contratos de Atención Continuada (ATC) en los hospitales y centros de salud de las tres provincias valencianas ha encendido todas las alarmas en el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM‑CV), que advierte de un posible “caos asistencial” si la Conselleria elimina estas figuras sin antes reforzar las plantillas estructurales.

La organización sindical valenciana sostiene que durante años se ha sostenido buena parte de la actividad ordinaria de la sanidad pública con contratos diseñados únicamente para hacer guardias, utilizados de forma “fraudulenta” para tapar el déficit crónico de médicos.

Desde CESM‑CV, su secretario general, Víctor Pedrera ha recordado a EL ESPAÑOL que “mucha de la actividad ordinaria” de los servicios hospitalarios, y en menor medida de Atención Primaria, se ha realizado durante años mediante contratos de Atención Continuada “de manera fraudulenta”. Estos contratos, subraya el sindicato, deberían dedicarse exclusivamente a la atención propia de las guardias, y no a cubrir necesidades estructurales de plantillas infradotadas.

Pedrera subraya que “desde hace años las demandas de plantilla se han resuelto con contratos de Atención Continuada, son contratos para hacer guardias solamente”. Añade que “son contratos precarios y de uso ilegal para suplir falta de personal ya que hacen actividades diarias, no solo guardias”. Así, este modelo ha permitido mantener en funcionamiento los servicios públicos de la Sanidad Valenciana, pero a costa de “precariedad y abuso laboral”, una situación que consideran “debe ser erradicada de una vez por todas”.

La organización sindical insiste en que lleva décadas reclamando que, cuando los contratos de ATC se utilizan para asumir actividad ordinaria, deben reconvertirse en plazas estructurales con todos sus derechos. “Es irregular y pedimos que esos contratos se reconviertan en plantilla con los mismos derechos retributivos y de horas que el resto”, reivindica Pedrera.

Con la Conselleria retomando ahora la revisión y eventual supresión de estos contratos, CESM‑CV exige que no se opte por la vía fácil de eliminarlos sin más. “La Conselleria está retomando esto y lo que le pedimos es que todos aquellos contratos que lleven tiempo sean reconvertidos y no eliminados”, subraya el secretario general. El sindicato reclama “la creación previa de las plazas estructurales necesarias en los diferentes servicios tanto hospitalarios como en Atención Primaria” antes de proceder a retirar los ATC que están asumiendo tareas asistenciales.

Riesgo en las listas de espera

Para CESM‑CV, el escenario que se abriría si se eliminan sin más los ATC es muy claro: pérdida de profesionales, aumento de las listas de espera y deterioro de la calidad asistencial en las tres provincias.

La suspensión de estos contratos “sin la adecuación de las plantillas a las necesidades asistenciales reales puede dar lugar al caos en muchos servicios de nuestra comunidad”, advierte el sindicato.

Pedrera puntualiza que su preocupación principal es que “esto supondría pérdida de efectivos en plantillas insuficientes”. El sindicato subraya que, en un contexto de “déficit de médicos en la sanidad pública”, no consideran procedente eliminar los contratos de Atención Continuada sin ofrecer estabilidad a los profesionales que llevan años encadenando estas fórmulas. Por ello, exigen que “se estabilice a las personas que llevan tantos años trabajando en condiciones laborales precarias” y que este proceso “no se convierta en un despido con la pérdida de talento y la inestabilidad laboral que eso supondría”.