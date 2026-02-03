El caso del cirujano suspendido en Reino Unido que operaba en Alicante obliga al Colegio de Médicos a reforzar protocolos

El doctor J. H. E. no puede volver a ponerse la bata blanca en Alicante desde que fuera suspendido por el Colegio de Médicos de Alicante (COMA) tras descubrirse en 2025 que ocultó durante años que había sido inhabilitado en Reino Unido.

Un engaño que el COMA quiere erradicar para futuros profesionales sancionados en otras latitudes, especialmente en casos de índole sexual como el del doctor mencionado.

El caso de este cirujano plástico, quien fue expulsado del sistema británico por malas prácticas y comentarios de índole sexual después de poner implantes de pecho a una paciente contra su voluntad, ha impulsado la reforma de los protocolos internos de la institución para evitar que algo así vuelva a suceder.

El Colegio de Médicos de Alicante detalló ayer en una sesión informativa las líneas estratégicas de la institución y reafirmó su compromiso con la autorregulación deontológica y la colaboración con ayuntamientos para proteger la salud pública y la seguridad de los ciudadanos frente a prácticas irregulares.

Así, durante la sesión se abordó la creciente preocupación por las agresiones a profesionales y la vigilancia activa contra el intrusismo y las pseudociencias, especialmente en el ámbito de la medicina estética.

El COMA asumió el error administrativo que permitió a este doctor argentino seguir operando en dos clínicas de El Campello y Alicante y en el hospital de Cartagena hasta finales de 2025, como informó este diario.

La institución explicó que la comunicación de su suspensión llegó la semana anterior a la pandemia, algo que para el abogado del COMA, Guillermo Llago, "no es excusa".

Además, el doctor hizo algo "excepcional", sostuvo, al no darse de baja del colegio cuando se fue a Inglaterra.

"El colegio, desde luego, tenía que haber solicitado la sanción completa al regulador británico. Para nosotros seguía trabajando en Inglaterra porque no tuvo que pedir un traslado al mantenerse como colegiado", explicó el abogado.

El colegio ha denunciado ante Fiscalía la situación y ha abierto un expediente disciplinario, además de la medida cautelar de su suspensión hasta que se resuelva la causa penal.

"En caso de que la Fiscalía considere que no hay un ilícito penal en este caso, el colegio reabriría el expediente disciplinario, puesto que entendemos que se han producido al menos dos infracciones, una de norma estatutaria y otra de código deontológico", confirmó Llago.

Tras descubrirse el engaño gracias a la investigación internacional Bad Practice, realizada durante meses por 48 medios de comunicación y coordinada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el COMA ha encontrado casos similares en los que hay doctores dados de alta a pesar de ejercer en el extranjero.

Como contramedida para eliminar la posibilidad de que vuelva a producirse un error de esta magnitud, a partir de ahora el COMA dará de baja automática a los colegiados que vayan a trabajar a tiempo completo al extranjero.