MAEX Indenta, la clínica alicantina que quiere revolucionar la salud dental con tecnología punta y trato cercano

En pleno centro de Alicante, a pocos pasos de la estación de Renfe, un equipo de odontólogos ha convertido una clínica en algo más que un lugar donde “arreglarse” la boca: MAEX Indenta se ha propuesto cambiar la forma en la que los pacientes se relacionan con su salud bucodental, apostando por la excelencia médica, la tecnología más avanzada y una atención profundamente personalizada. En un momento en el que la odontología vive una auténtica transformación, este centro se ha consolidado como uno de los referentes de la ciudad para quienes buscan tratamientos de calidad, duraderos y predecibles, sin renunciar a un trato humano y cercano.​

Ubicada en la calle General Lacy 8, MAEX Indenta lleva más de 25 años atendiendo a pacientes que acuden tanto para solucionar problemas complejos como para mejorar la estética de su sonrisa. Su filosofía parte de una idea clara: la boca no es solo una cuestión de imagen, sino una pieza clave de la salud general, y por eso cada caso se estudia con una visión global y a largo plazo. Desde la primera visita, el objetivo es que el paciente sienta que está en un entorno seguro, donde se le escucha, se le explica todo con claridad y se le acompaña en cada decisión.​

A diferencia de las clínicas que solo se centran en una parte concreta de la odontología, MAEX Indenta funciona como un centro integral que cubre todas las especialidades, lo que permite resolver la mayoría de los tratamientos sin salir de la misma consulta. Aquí se realizan desde implantes dentales y prótesis complejas hasta tratamientos de estética dental, ortodoncia, periodoncia y endodoncia, siempre con un enfoque preventivo que busca evitar complicaciones futuras. Cada plan se diseña a medida, teniendo en cuenta no solo el diagnóstico clínico, sino también las expectativas, el estilo de vida y el presupuesto del paciente.​

El equipo médico es uno de los grandes pilares del proyecto: un grupo multidisciplinar en constante formación que trabaja de manera coordinada para dar respuesta a todo tipo de casos, desde los más habituales hasta los más exigentes. Esta apuesta por la actualización continua permite incorporar las técnicas más modernas y ofrecer soluciones que combinan eficacia, confort y durabilidad, algo especialmente valorado por quienes han tenido malas experiencias previas en el dentista. La formación no es un complemento, sino una obligación: el objetivo es estar siempre un paso por delante de las necesidades del paciente.​

Al frente de la dirección médica se encuentra el doctor Eduardo Sirvent Blanquer, un nombre conocido en el ámbito de la odontología y la estomatología en la Comunidad Valenciana. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante y especialista en Estomatología por la Universidad de Valencia, suma décadas de experiencia clínica a una intensa actividad en el campo de la innovación y la docencia. Su especialización en implantes dentales, prótesis fija y sobre implantes y estética dental ha sido clave para consolidar la clínica como un centro capaz de abordar desde rehabilitaciones completas hasta casos de alta exigencia estética.​

La presencia de un perfil como el del doctor Sirvent imprime un sello propio al centro: se apuesta por diagnósticos rigurosos, planificación minuciosa y tratamientos basados en la mejor evidencia científica disponible. Esta combinación de conocimiento médico y visión estética permite que las rehabilitaciones no solo funcionen bien, sino que también se integren de forma armoniosa en la sonrisa y el rostro del paciente. Para muchos, la diferencia está en los detalles: en cómo muerde, en cómo pronuncia o en cómo se ve frente al espejo después del tratamiento.​

Otro de los elementos que define a MAEX Indenta es su firme apuesta por la tecnología como aliada para mejorar la experiencia del paciente y la calidad de los resultados. La clínica dispone de escáner intraoral, radiología digital 3D y sistemas de diseño de sonrisa digital que permiten planificar y simular los tratamientos antes de empezar, algo especialmente útil en implantología y estética dental. Gracias a estas herramientas, el paciente puede visualizar el resultado estimado, entender mejor el plan de tratamiento y tomar decisiones con más información y menos incertidumbre.​

Alta tecnología

Esta tecnología de última generación no se concibe como un simple escaparate, sino como una herramienta real de trabajo que mejora la precisión y la seguridad. Al permitir un diagnóstico más detallado y una planificación más fina, se reducen imprevistos, se optimizan tiempos y se consiguen tratamientos más predecibles y personalizados. En la práctica, esto se traduce en menos visitas innecesarias, intervenciones mejor dirigidas y una recuperación más rápida y cómoda para el paciente.​

MAEX Identa ofrece salud bucodental a largo plazo con la última tecnología.

Sin embargo, la tecnología y la formación solo cobran sentido si van acompañadas de un trato humano a la altura, y en MAEX Indenta este aspecto forma parte del ADN de la clínica. Cada visita comienza con una evaluación completa del estado de la boca, seguida de una explicación clara del diagnóstico y de las diferentes opciones de tratamiento, con sus pros, contras y tiempos estimados. El objetivo es que el paciente no sienta que se le “imponen” soluciones, sino que participa activamente en la toma de decisiones sobre su propia salud.​

Esta forma de trabajar contribuye a reducir uno de los grandes problemas de la odontología: el miedo al dentista. Cuando el paciente sabe qué se le va a hacer, por qué y cómo, y percibe un ambiente profesional pero cercano, la ansiedad disminuye y la experiencia mejora notablemente. Para muchos, acudir a la clínica deja de ser una obligación incómoda y se convierte en un gesto de cuidado personal, casi al nivel de una revisión médica periódica.​

La clínica también se orienta a quienes buscan mejorar la estética de su sonrisa pero no quieren renunciar a la salud bucodental a largo plazo. Los tratamientos de estética se planifican siempre respetando los tejidos y la funcionalidad, de modo que carillas, blanqueamientos o rehabilitaciones completas no sean soluciones cortoplacistas, sino intervenciones integradas en un plan global de salud. La idea es clara: una sonrisa bonita debe ser también una sonrisa sana y estable con el paso del tiempo.​

Para quienes desean dar el paso y conocer de primera mano este enfoque de trabajo, MAEX Indenta ofrece la posibilidad de realizar una valoración completa en su clínica de la calle General Lacy 8. La cita puede solicitarse por teléfono, en el 965 20 22 23, o a través de su página web, en www.maexdental.com/clinica/indenta, donde se puede ampliar información sobre el equipo, los tratamientos y la filosofía del centro. En una ciudad cada vez más exigente con su salud y su imagen, esta clínica alicantina aspira a seguir siendo un referente para quienes buscan algo más que un dentista: un aliado a largo plazo para su sonrisa.