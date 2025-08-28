La prestigiosa científica Marisol Soengas participará como ponente en el IV Oncocongreso de Alicante

Marisol Soengas, apoyada en la fachada del CNIO, tras su entrevista con EL ESPAÑOL. David Morales

El IV Oncocongreso de la Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer (AACC), que se celebrará el próximo 15 de noviembre en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante, contará con la ponencia de la prestigiosa científica Marisol Soengas.

La jefa del Grupo de Melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y expresidenta de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), presentará los avances científicos más recientes y las líneas actuales de investigación contra el cáncer.

El Oncocongreso se consolida así como "un espacio único de encuentro entre pacientes, familiares, profesionales sanitarios y voluntarios, donde compartir experiencias, conocimientos y recursos relacionados con el cáncer", señalan desde la organización.

Tras la inscripción de más de 450 personas en la edición pasada, la organización espera que esta nueva cita supere la participación, ofreciendo una jornada completa de conferencias, talleres y actividades de apoyo.

Marisol Soengas es una investigadora de referencia internacional en el campo del melanoma y el cáncer de piel.

Su laboratorio en el CNIO ha identificado factores clave que distinguen este tumor de otros tipos de cáncer, y ha impulsado avances pioneros en modelos animales para visualizar su desarrollo desde fases tempranas.

Su trabajo ha dado lugar a nuevas estrategias frente a la inmuno-resistencia y ha servido de base para la creación de la empresa Highlight Therapeutics, que desarrolla el compuesto BO-112, primer candidato a fármaco oncológico generado desde el CNIO que ha alcanzado ensayos clínicos en pacientes.

A lo largo de su trayectoria, Soengas ha recibido reconocimientos internacionales como el Premio Constantes y Vitales, la Medalla Fritz Anders de la ESPCR o el Women in Science Research Team Science Award de L’Oréal-Melanoma Research Alliance.

En 2024 fue nombrada miembro de la European Molecular Biology Organization (EMBO), uno de los mayores reconocimientos a la excelencia científica en Europa, uniéndose a figuras como Maria A. Blasco o Mariano Barbacid.

Más allá de su brillante carrera científica, "Soengas aporta una dimensión especialmente valiosa a su participación en el Oncocongreso: además de investigadora, es paciente de cáncer de mama".

Actualmente recibe tratamiento en el marco de un ensayo clínico, lo que le permite transmitir una visión "doblemente enriquecedora sobre la importancia de la investigación y la realidad de los pacientes", añaden.

"La presencia de la doctora Soengas en nuestro congreso representa una oportunidad única para escuchar a una de las investigadoras más influyentes en el ámbito del cáncer, que además comparte la experiencia en primera persona de vivir con la enfermedad", señala Pablo Enríquez, presidente de la AACC.

"Estamos convencidos de que su testimonio será un impulso de conocimiento y esperanza para pacientes y familias", apunta Enríquez.

Ya es posible inscribirse en el siguiente enlace: https://www.alicantecontraelcancer.es/iv-oncocongreso-nacional-de-pacientes-alicante-para-la-lucha-contra-el-cancer/