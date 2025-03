Alzhéimer España pide identificar antes los primeros síntomas: "Las capacidades que aún tienen las podrá preservar"

Afrontar la enfermedad de Alzheimer requiere una mayor prevención para detectar antes los primeros síntomas. Así lo valora, y detalla esas señales, Nohemí Martínez, la vicepresidenta de la Fundación Alzhéimer España en su visita a Alicante: "Las capacidades que aún tienen las podrá preservar".

El primer aviso, como remarca, no tiene porqué ser la falta de memoria ya que "no es ni el único ni el más importante de los síntomas para diagnosticar una enfermedad de Alzheimer".

Martínez rechaza abordar este cuidado desde el alarmismo. Como señala, la clave es "irlo anotando, muy tranquilamente". Y ahí pide poner el foco en los despistes, más que en los olvidos como reitera.

Alberto Collado de Lis [En la lucha contra el Alzhéimer, Alicante propone el teatro como una solución preventiva]

Pero ¿qué tipo de despistes? Los más claros en su opinión son "encontrarse en un sitio y de pronto no saber dónde está" o el "no saber volver a casa". Son señales de "pérdida de la noción del espacio" a los que hay que atender en las personas que tenemos a nuestro alrededor.

La vicepresidenta de Alzheimer España recalca la importancia de controlar cuándo suceden esta clase de episodios para así comunicarlos al médico de cabecera. Este será el que se encargará de interpretar el valor que puedan tener estos pequeños problemas. Y Martínez anticipa que hay un periodo de tiempo de unos seis meses antes de que estos se conviertan en algo recurrente.

El siguiente paso, como avanza, es pasar del dictamen de atención primaria a neurología. Sus profesionales serán quienes se encarguen de realizar las pruebas diagnósticas que son las que determinarán si realmente hay una demencia, indica Martínez.

"Y dentro de las demencias", como puntualiza, hay que saber que hay varios tipos antes de afrontarlos. De hecho, pone esperanza en ese sentido "porque hay algunas que pueden ser incluso demencia que se puedan recuperar, por ejemplo, una demencia por falta de vitamina B12 se puede recuperar totalmente".

Los casos, en cambio, que abordan habitualmente en la fundación son las demencias que produce la enfermedad de Alzheimer. Y ahí recuerda que cuando desde neurología se corrobora el diagnóstico al paciente se le puede aplicar el tratamiento adecuado.

Un punto en el que insiste que se trabaja en particular desde las asociaciones "porque cuanto antes empecemos a trabajar con la persona afectada, las capacidades que aún tienen las va a poder preservar". Y ahí reitera que las "capacidades que se pierdan ya no se van a poder recuperar, de ahí la importancia de un diagnóstico precoz".

Los avances médicos, como agradece, permiten "tener un diagnóstico antes y más certero" que considera "importantísimo". Primero por "poder atender a la persona y que tenga preservadas sus capacidades, que tenga terapia apropiada".

Y, a partir de esa detección precoz, facilitar que la persona "tenga tiempo a organizar su vida" porque hay que asumir que este es un dictamen "que será un antes y un después".

"Nosotros conocemos personas diagnosticadas que dicen, yo no entiendo porque ayer yo estaba en activo trabajando y en un trabajo de responsabilidad, hoy me diagnostican y ya no puedo seguir trabajando. Eso es algo que es muy duro para los enfermos", cuenta la vicepresidenta.

Organizarse para el alzhéimer

La llegada del alzhéimer tiene muchas implicaciones, como recuerda. Este puede llegar a personas en edad laboral, "que tienen todavía hipotecas por terminar, tienen hijos en la universidad que tienen que seguir pagando sus estudios…".

¿Cómo asumir todo ello? Martínez cree que la respuesta puede estar en la ficción. Y por eso promueven Una tarde para recordar, la gira de la obra teatral Aquellas migas de pan más un coloquio. Así quieren concienciar sobre cómo se resuelven los asuntos pendientes y cómo se organiza la vida para adquirir esa formación que también necesitan.