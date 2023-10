La UA busca nuevas terapias para curar la ceguera junto a siete universidades europeas

La Universidad de Alicante (UA) busca terapias para curar la ceguera a través de la colaboración en un proyecto europeo que estudia está patología. Esta iniciativa engloba a ocho socios europeos y está liderado por la Universidad Católica de Valencia (UCV) para avanzar en el tratamiento enfermedad utilizando como molécula diana el ARN.

Un grupo de investigación especializado en neurobiología del sistema visual y terapia de enfermedades neurodegenerativas del centro es el encargado de participar en el proyecto "Targeting RNA as an approach for treating retinal disease" (RETORNA).

El catedrático de Biología Celular de la UA y director del grupo de la investigación, Nicolás Cuenca, explica que "las alteraciones de la visión que llegan hasta la ceguera total representan un problema mundial". Así, advierte que es una problemática "cada vez mayor con importantes repercusiones sociales y económicas para los pacientes afectados y la sociedad en su conjunto".

El especialista señala que "supone un reto en el ámbito científico ya que, a pesar de los avances en el conocimiento de sus bases genéticas, hasta la fecha no existe una cura eficaz para las enfermedades de la retina".

Uno de los objetivos de la investigación es estudiar diferentes tipos de ARN, un ácido nucleico, que se encuentran en las células de la retina. Cuenca avanza que los trabajos se llevan a cabo "mediante la observación de modelos bioinformáticos, cultivos de células y tejidos, modelos animales y pacientes humanos".

La alianza europea trabaja para crear una gran red de formación e investigación que se divide en diez diferentes proyectos que buscan un tratamiento eficaz para enfermedades de la retina como la degeneración macular y la retinosis pigmentaria. Los diez doctorandos del programa abordarán la cuestión desde la biología celular, la bioinformática e, incluso, desde la economía bajo la tutoría de científicos y expertos en la materia.

Los doctorandos también se formarán en temas alejados de la ciencia pura como puede ser temas empresariales o sociales. El coordinador del proyecto asegura que los participantes tendrán que realizar "por lo menos dos estancias internacionales, una de ellas en una empresa". De esta manera, los doctorandos, al acabar su tesis, tendrán una formación que les permitirá "trabajar en el mundo académico o en el de la industria", añade Sancho.

La Universidad de Alicante ya cuenta en su campus con dos estudiantes procedentes de Francia y de Turquía que se unirán al trabajo de investigación de los próximos años. Durante su estancia en la institución alicantina combinarán la técnica de edición genética revolucionaria CRISPR y modelos animales para intentar curar la ceguera.

