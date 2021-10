La incidencia y la presión hospitalaria siguen cayendo en la Comunidad Valenciana

La incidencia acumulada de coronavirus a catorce días en la Comunidad Valenciana ha bajado este jueves a 38,06 casos por 100.000 habitantes, que son 1,68 puntos menos que el día anterior, y supone diez casos menos que la media nacional situada en 48,92. Según los datos del Ministerio de Sanidad, la región es la quinta comunidad autónoma con menor incidencia por detrás de Andalucía, Asturias, Castilla y León y Galicia.

Respecto a los contagios por grupos de edad, el tramo con mayor incidencia sigue siendo el de los menores de 11 años, con 69,08 frente a los 72,42 casos por 100.000 habitantes del miércoles y es el único que está por encima de los 50 casos.

En cuanto a la ocupación de camas hospitalarias por pacientes covid, el porcentaje de enfermos en planta es del 1,46 %, similar al del día anterior, 1,45 %, y por debajo de la media de España, que es de 1'71 %. En las UCI, la ocupación de casos con covid es del 5,23, un 0,28 % más (4'95 % el miércoles), cifra más baja que la media de España (6,02 %).

Por lo que respecta a la tasa de positividad -el porcentaje de pruebas diagnósticas que dan positivo- en la Comunidad Valenciana se sitúa en el 2,97 %, 0,02 menos que el día anterior y se mantiene por encima de la media de España, que es del 2,22 %.

126 nuevos casos y un fallecido

En general la autonomía ha bajado la mayoría de indicadores del coronavirus, con un fallecido (4 menos que el miércoles) y 126 nuevos positivos (diez menos), además de mantener ingresados en hospitales a 156 personas, de las que en UCI hay 37, una menos que la última actualización.



Según los datos de este jueves de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, los 126 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos, sitúan la cifra total de positivos 510.939 personas.



Los nuevos casos por provincias corresponden 19 a la de Castellón (53.180 en total); 48 a la de Alicante (187.450) y 59 a la de Valencia (270.307), mientras que sigue habiendo dos casos no asignados.



Además, se ha registrado un fallecimiento, por lo que el total de decesos desde el inicio de la pandemia es 7.805: 845 en la provincia de Castellón, 2.992 en la de Alicante y 3.968 en la de Valencia.



Respecto a las altas, se han registrado 219, por lo que el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunidad Valenciana asciende a 512.624 personas.



Por provincias, las altas se distribuyen en 53.619 en la de Castellón, 187.350 en la de Alicante y 271.598 en la de Valencia, con total de altas no asignadas que se mantienen en 57.



Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 156 personas ingresadas, 37 de ellas en la UCI: 24 en la provincia de Castellón, 2 en UCI; 68 en la provincia de Alicante, 22 de ellas en la UCI; y 64 en la provincia de Valencia, 13 en UCI.



De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 1.962 casos activos, lo que supone un 0,38 % del total de positivos y desde la última actualización, no se han registrado dos brotes de 10 o más casos.

Sigue los temas que te interesan