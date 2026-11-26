Empezó con un local en El Campello y ahora, con cuatro restaurantes más, Raquel Perramón y Gonzalo Infante están entre las mejores cadenas de pizzerías artesanas del mundo. Un camino del que se sienten orgullosos por lo construido con Infraganti: "Mis camareros están contentos porque lo pongo todo súperfácil".

Recién llegada de Milán, donde se ha presentado esta lista de 50 Top, Raquel cuenta a EL ESPAÑOL que acudió directamente a su establecimiento en la playa de San Juan para celebrar el hito con la plantilla. "Hemos abierto la puerta, nos hemos encontrado con Enrique y Alejandra, y nos hemos dado un abrazo porque este premio pertenece a absolutamente todos", cuenta.

Y esa labor de equipo es la que da como fruto testimonios como los de Enrique. "Me he emocionado porque sé lo que es trabajar con un montón de ruido un sábado por la noche, el coste de horas y el sacrificio que conlleva la hostelería", agradece Raquel.

Para reducir el desgaste físico y mental de sus equipos, la marca prioriza la funcionalidad en la concepción de los locales. "He procurado que en el diseño de todos los restaurantes eso se simplificara al máximo: el servicio es muy simple, no hay muchos platos, no hay mantel y no tengo ni que mover mesas porque están compartidas", detalla Raquel.

El cuidado abarca todas las estaciones del restaurante: "Hasta la cocina la tenemos abierta, pero procuramos que la persona que friega tenga una ventana cerca, que se ventile y que sea un espacio lo más agradable posible".

Este "no ha sido un camino de rosas, pero miras atrás y sientes orgullo porque tiene más valor haberlo luchado tanto", razona. Y es que la apertura de su primer local en Campello en 2019 se enfrentó pronto al abismo de la cuarentena de marzo de 2020 por la pandemia. De ahí que "en nuestra presentación en Milán hablábamos de cómo nos podíamos haber hundido".

"Crecer con artesanía"

Siguieron trabajando con ideas como repartir a domicilio las masas e ingredientes para cocinar en casa y cuando llegó la llamada desescalada reabrieron y poco a poco fueron creciendo. La ciudad de Alicante, con dos locales, Elche y Murcia son los demás sitios en los que han encontrado el cariño de sus clientes por lo que presumen de haber ganado también ahora el Best Customer Satisfaction.

En este encuentro mundial de la pizza, Raquel y Gonzalo han expuesto su lema de la inteligencia artesanal ante profesionales de diversos continentes. "Fue emocionante poder contar nuestra historia delante de la industria napolitana, a la que tanto respetamos, y ver que nos ponen en valor junto a compañeros de Japón, Brasil, India, Filipinas o toda Europa", afirma.

El reconocimiento premia la capacidad de expandirse sin renunciar al amasado hecho a mano. "Nos encanta ver que se ponga en valor y no se genere una oposición entre crecer y artesanía; se puede crecer con artesanía y nosotros nos proyectábamos ahí de alguna manera cuando nos iniciamos en esta aventura", subraya.

Para agilizar la gestión interna sin estandarizar el producto, la empresa apoya su operativa en herramientas tecnológicas. "Todo el tema de operaciones se nos simplifica con pocos recursos porque al final no dejamos de ser una minicadena, no somos McDonald's", aclara Perramón.

El ahorro de tiempo en administración se reinvierte directamente en la atención y la gastronomía. "La IA nos permite el lujo de hacer algún pinito de una manera barata, y ese tiempo que nos sobra lo dedicamos a la atención al cliente, a la cercanía, a la creatividad y a la búsqueda insaciable de producto", remarca.

Su propuesta gastronómica combina la fermentación de 48 horas con la despensa de pequeños productores locales y del huerto familiar. "Las manos son una cultura que transmites directamente en el plato; el cliente viene buscando esa misma honestidad porque, si no, se iría a otro sitio", concluye.