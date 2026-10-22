Esta es la exclusiva gran fiesta de la paella que reúne a los mejores de España: "Sin agricultor, ni arroz ni magia"

¿Se puede montar una fiesta con los mejores cocineros de España y que sea secreta? Ese es el propósito que este año celebra Clandestinos, un exclusivo evento gastronómico ya en su quinta edición. Detrás de él están Edu Torres y David Guapo que comparten la defensa del agricultor: "Sin los labradores no hay arroz, sin los arroceros no hay magia".

El próximo lunes, en un punto que aún no pueden anunciar del entorno de la Albufera de Valencia, reúnen a expertos, cocineros y famosos como Imanol Arias e Iván Massagué para una de las mayores fiestas en torno a la paella.

Si en la Comunitat Valenciana los concursos de paellas son habituales, esta iniciativa quería romper desde que nació. De la mano de un humorista y de la quinta generación de una emblemática familia de tradición arrocera su vocación fue que en lugar de repartir premios, darían arroz y así visibilizaban el trabajo del campo.

Su mensaje tiene más fuerza que nunca en esta quinta edición, cuando las demandas de los agricultores se suceden tras el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y cuando las plagas han golpeado fuerte a ciertas variedades tradicionales del cultivo en la Albufera.

Bajo el lema "la tierra como origen, la paella como bandera", Clandestinos busca situar el foco en el trabajo agrícola que precede a la cocina. La organización remarca que amar la paella implica defender que las familias que cultivan la tierra puedan vivir dignamente de su esfuerzo.

Edu Torres sintetiza el sentido de esta reivindicación: "Sin labradores no hay arroz. Sin arroceros no hay magia. Y sin todo eso, a ver quién monta la fiesta". El propio programa de la jornada incide en esta idea al recordar que "sin labradores no hay arroz, y sin arroz, esto sería gente mirando un campo con hambre".

La otra parte del mensaje que resuena de forma diferente en la provincia de Alicante, como señalaba en una reciente visita a la ciudad Torres, es la apuesta por la paella como símbolo.

Si en la ciudad de Alicante la fuerte apuesta por la gastronomía oculta la palabra paella desde 2018 cuando se registró la marca 'Alicante, ciudad del arroz', Edu Torres defiende "hablar siempre de la paella y no de arroz". Y es que recuerda que el genérico tanto vale para un arroz chino como para uno del senyoret.

"El alicantino está enfadado con el valenciano, el valenciano está enfadado con el catalán. No sabemos lo que es una paella y se ha sabido definir muy bien lo que es un sushi fuera de España. Se ha sabido definir muy bien lo que es una pizza, pero como estamos enfadados entre nosotros, no sabemos vender nuestro icono nacional", razona Torres.

De fiesta con los Carmona

Ellos no pierden el humor y afirman que "aquí el premio se lo comen los invitados". Su peculiar fiesta prescinde de jurados, puntuaciones, clasificaciones o lucha por medallas. En su lugar, proponen una jornada de convivencia entre profesionales de la cocina y amantes de la gastronomía.

Y para organizarla presumen de agenda. Como bromea Guapo, "siempre decimos que son los 50 mejores arroceros del mundo, pero al final acabamos siendo más cada año. Creo que este año vendrán los 65 '50 mejores arroceros del mundo'".

El encuentro reunirá a destacados cocineros del panorama nacional elaborando sus recetas con total libertad de ingredientes y técnica. Y en el tardeo arrocero cuentan con invitados especiales, la actuación principal correrá a cargo de La Familia Carmona.

Uno de los momentos centrales tendrá lugar a las 19:00 horas con el homenaje a Imanol Arias. Al reconocido actor esta vez le premian por su labor de difusión de la gastronomía y la diversidad territorial española a través del programa en TVE de Un país para comérselo.

El homenaje culminará con la tradicional cremà de un ninot que caricaturiza al propio Arias. "Quemamos al de la falla. Al de verdad le tenemos cariño", bromean los organizadores sobre el fin de fiesta.