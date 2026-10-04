La mejor tortilla de patatas de España se hace en Elche: "Una vez que has caído, te puedes levantar de nuevo"

La mejor tortilla de patatas de España se hace en Elche. Celia Clara Correia, de La Teulada, repite en el podio y consigue la primera posición que se le escapó el pasado año.

Una emocionada Clara ha agradecido el galardón y lo ha dedicado a su familia y a unas amigas: "La lucha continúa". Un emotivo mensaje con el que ha querido animar tanto a ellas como a muchas otras mujeres en la lucha contra el cáncer: "Una vez que has caído, te puedes levantar de nuevo. Yo he caído y me he levantado varias veces".

El segundo premio, en una competición muy reñida como ha indicado el jurado, es para Alejandro Oliveira, de La Falda de Chamberí de Madrid, quien ya consiguió ganar en 2025 y al que García Santos ha piropeado llamándolo "el Ferran Adrià de la tortilla". El tercer premio es para Carlos Boado, de El Caserío de Tión de Coirós (A Coruña).

Así lo ha determinado el jurado de la décimo novena edición del concurso que se ha celebrado este domingo en la feria Alicante Gastronómica. Entre ellos, Rafael García Santos, José Gómez ‘Joselito’, Paco Torreblanca, Kiko Moya (L’Escaleta), Fran Martínez (Maralba), Lorenzo Cañas (La Merced), Gonzalo Antón (Zaldiarán), Pedro Morán (Casa Gerardo), José Manuel Crespo (El Manjar), Pepa Fernández (RNE) Paz Álvarez (El País) y Julián Méndez (El Correo).

Los cinco primeros clasificados acudirán directamente al campeonato de España, el resto tendrá que competir en las pruebas regionales. A los tres mencionados anteriormente se suma otro trío ya que han empatado en votos: Ramón Rodríguez, de O Cabo de A Coruña, Dana Rotaru, de Nou Pinet de Alicante y Carlos Olabuenaga, de Tizona de Logroño

Rafael García Santos celebra la que denomina "revolución de la tortilla de patatas" que está viviendo el país. Y así valora el trabajo que hacen los cocineros como Javier Izquierdo, habitual colaborador de este certamen, el alicantino Kiko Moya, Fran Martínez de Almansa, Ricardo Martín de Burgos, Chelo Coloma y muchos más que apoyan en la difusión.

García Santos también ha aprovechado para homenajear a Senén González de Sagartoki del que ha valorado su trabajo para llevarla a la quinta gama. "Un ejemplo de la revolución industrial", ha destacado.

La tortilla ganadora se ha impuesto en una extensa mañana en la que han valorado su trabajo sobre el de Alberto García Ponte del Mesón O Pote de Betanzos (A Coruña), Carlos Olabuenaga de Tizona de Logroño, Ramón Rodríguez de O Cabo de A Coruña, Zhora Ajada, de Sagartoki de Vitoria-Gasteiz, Javier Izquierdo, de Mesón el Viso de Gumiel del Mercado (Burgos).

La lista prosigue con Andoni Ibarguren de Txintxirri de Bilbao, Pedro Juan Sánchez de La Muralla de Isla de Tabarca, Álvaro Capiruchipi de Diluvio de Santander, Ricardo Marín de Monalisa Gastrobar de Aranda de Duero (Burgos), Dana Rotaru de Nou Pinet de Alicante, Asier Antia de Ezkiña Taberna de Arrasate (Guipúzcoa), Gozaine Bilbao de El Atrio de Getxo (Vizcaya).

A estos se añaden Ane Echevarría de Arantxa de Ormaiztegi (Guipúzcoa), Nico Pedetti de la Taberna da Galera de A Coruña, Marco Dieste de La Base Asador de Carballo (A Coruña), Carlos Boado de El Caserío de Tión de Coirós (A Coruña), Alberto Villegas de San Remo de Palencia, Jaro Redondo de Lateral de Madrid y Mariana Roponica de Casa Loren de Villanueva de la Serena (Badajoz).

Alicante Gastronómica se consolida como una cita ineludible en el calendario nacional de eventos gastronómicos, al tiempo que se convierte en un encuentro de fuerte impacto económico, de promoción turística de nivel internacional y de difusión de toda la oferta gastronómica de la provincia.