El nuevo menú de arroz en Alicante que presume de las mejores vistas de la ciudad para conquistar al público local

Tras un verano centrado en el servicio nocturno, Béton Brut da un golpe sobre la mesa abriendo al mediodía. Y lo hace apostando por un menú de precio muy ajustado en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad de Alicante, el puerto.

Sergio Hernando, el responsable de este restaurante del Grupo Forty, pone el foco directo en el comensal de la ciudad. "El cliente extranjero al final quiere playa durante el día y por la noche sale y disfruta, pero el alicantino trabaja; necesitamos a ese cliente que quiere o tiene que comer fuera", detalla en una presentación ante los medios.

Para responder a esta necesidad, su chef Tomás Ledezma ha diseñado una propuesta accesible de lunes a viernes. "Nosotros hacemos un menú que es asequible, en 36 euros sin bebida; no buscamos un ticket medio alto", remarca el hostelero.

El precio saben que es el gancho ya que el ticket medio habitual del establecimiento ronda los 60 euros. "Queremos mover un poquito el día, que se nos vea; la noche prácticamente la trabajamos sola, pero el día nos cuesta y tenemos que mover estas acciones", reconoce.

La apuesta por este menú la hacen bien acompañados: han buscado marcas reconocidas y platos clásicos con los que quieren asegurar calidad. "Estamos trabajando con marcas que nos ayuden a potenciar que hay gastronomía y buen producto a muy buen precio", subraya.

Entre las entradas figuran el embutido de Cinco Jotas, la ensaladilla de gamba blanca y las croquetas caseras. "Queríamos que reuniera el componente 'fondo de armario', con el caballo ganador", señala sobre la elección de los entrantes.

El plato principal estrella es el arroz, que cambiará de receta semanalmente. "En este caso lo vamos a hacer de presa ibérica 5 Jotas con un poquito de espárrago verde", anticipa Hernando. Además, defiende que la propuesta está equilibrada: "Es un menú de diario y de trabajo, está compensado y lo importante es que salgas bien".

El menú ejecutivo convive en todo momento con la carta habitual y se sirve en el restaurante y en la terraza. "Mantenemos la carta completa y en la terraza buscamos rotación sin reservas; el menú es una opción para que no pienses y veas que hay calidad", aclara.

Un pilar fundamental de la experiencia es la defensa del vino de la provincia. "Queremos que esté la marca de Alicante, que nos respalde; nos hemos apoyado en gente que tiene proyectos con alma", afirma Hernando.

Ahí es donde están negocios locales como Triga, Toneles Centenarios o Bodegas Alejandro que forman parte de esta colaboración. "Esto es como la música, hay un vino para cada momento; no es imponerte, es que elijas y tengas variedad", argumenta.

El broche dulce lo pone la repostería artesana elaborada en la propia cocina. "Vamos a sacar un cremoso de chocolate totalmente casero combinado con un fondillón para hacer el recorrido por Alicante", destaca Sergio.

Por último, la oferta está pensada para amoldarse a todo tipo de públicos y necesidades. "La propuesta es bastante sólida como para llegar a un target muy amplio, buscando agilidad y frescura para que la gente se siente y disfrute", concluye Hernando.