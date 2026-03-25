¿Dónde comprar la mejor mona de Alicante? Estos son los hornos ganadores del concurso de 2026

La mejor mona de la provincia de Alicante está en Ibi.

La cuenta atrás para la Pascua ya tiene sus paradas obligatorias. El Concurso de Monas de Alicante 2026 ha dictado sentencia tras una edición récord en la que 30 obradores de toda la provincia han competido por el trono del dulce más emblemático de la Semana Santa.

El jurado, en el que ha participado la concejala de Comercio, Lidia López, ha destacado la dificultad de elegir a los ganadores ante el "altísimo nivel" de unas propuestas que combinan la receta de toda la vida con la innovación más arriesgada.

Aquí tienes la hoja de ruta para que este año tu merienda de Pascua sea de campeonato.

El podio de la tradición: las mejores monas (con gluten). Si buscas la masa brioche perfecta, el aroma a azahar y el punto justo de cocción, estos son los tres templos que debes visitar.

Primer Premio: Forn Mariu (Ibi). El obrador ibense se consagra como el mejor de la provincia. Su mona destaca por el respeto a los tiempos de fermentación y una textura insuperable. Dirección: Avinguda Riu de les Caixes, 61 (Ibi).

Segundo Premio: J.M. Las Maestras del Bollo (Alicante). Un clásico de la capital que roza la perfección en el equilibrio de sabor. Dirección: Avenida Santander, 25 (Playa de San Juan).

Tercer Premio: Panadería J. Zaragoza (Alicante). Artesanía pura en el corazón de la ciudad. Dirección: Calle Liria, 20.

Especial celíacos

Por primera vez, la categoría sin gluten ha generado una expectación masiva, demostrando que la intolerancia al trigo ya no es barrera para la excelencia gastronómica.

Ganador Absoluto: J.M. García (Alicante). Este obrador ha logrado lo que parecía imposible: una mona sin gluten con una textura y sabor que compite de tú a tú con la tradicional. Un refugio imprescindible para la comunidad celíaca de la provincia. Dirección: Avda. Novelda, 46 (Alicante).

El concurso también valora la innovación y libertad para los que buscan algo distinto. Para quienes quieren romper con el huevo duro y buscan nuevas texturas o presentaciones creativas, estos son los obradores que han revolucionado el certamen:

Ganador Innovación (Con Gluten): Mudopan (Torrevieja). Una propuesta rompedora que ha conquistado al jurado por su originalidad. Dirección: Avda. Diego Ramírez, 152 (Torrevieja).

Segundo Premio Innovación: Pastelería Rico (Ibi). Creatividad juguetona en la Plaza de la Palla.

Ganador Innovación (Sin Gluten): J.M. García (Alicante). Doblete para el obrador de la Avenida de Novelda, que también lidera la vanguardia para celíacos.