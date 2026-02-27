Pueblo a pueblo para encontrar a quien mejor cocina de la Comunitat Valenciana: "Queremos ir a todos"

Dar voz y protagonismo a la esencia de los hogares valencianos es el ambicioso objetivo que se marca En Connexió Comunitat Valenciana. El programa matinal de À Punt irá pueblo a pueblo para encontrar al mejor cocinero de las tres provincias. Cada viernes, como explica su director Vicent Tronchoni quieren resaltar "la cultura de la Comunitat Valenciana, las raíces y, sobre todo, a las personas".

Esta semana cumplen el primer mes de esta iniciativa que arrancó en Dénia, una elección que no es casual, como cuenta a EL ESPAÑOL su director. "Es Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco y era natural estar allí". En esta primera parada la participación fue un éxito, contando con un grupo de 30 participantes.

Este concurso gastronómico huye de las grandes elaboraciones profesionales para centrarse en lo cotidiano. Según Tronchoni, "si algo nos gusta a la gente de la Comunitat Valenciana es comer" y, por ello, el programa quiere dar visibilidad a esa cocina que se hace con cariño en el ámbito privado.

"Lo que nosotros queremos en este concurso gastronómico amateur es dar valor a las personas que cocinan en casa toda la vida", afirma con rotundidad el director. Para Tronchoni, la mejor manera de reconocer este esfuerzo silencioso es "tratar de premiarles y enseñar al mundo un poco lo mejor que tenemos".

La dinámica del concurso permite que cada participante aporte su toque personal. "La idea era que en cada puesto cocinaran lo que creen que es mejor; había habas, ensaladillas, torrijas... había un variado de toda la gastronomía", explica Tronchoni sobre la diversidad de platos presentados en Dénia.

El programa no se quedará en un solo punto del mapa. El director subraya que la ambición de En Connexió es territorial: "La idea es recorrer toda la Comunitat Valenciana; queremos ir por todos los rincones porque la gente nos reclama".

Para llevar a cabo esta tarea, el programa cuenta con la colaboración de Pedro García Mocholí. Él se encarga de coordinar y valorar las propuestas culinarias sobre el terreno. "Pedro lo prueba todo, cada uno de los platos, y decide quién es el mejor", comenta el director sobre el proceso de selección.

El formato tendrá una estructura semanal muy marcada. "La intención es que los viernes el concurso sea el protagonista absoluto, con Pedro coordinando todo ese espacio", señala Tronchoni. Además, los ganadores de cada localidad tendrán la oportunidad de seguir vinculados al programa en futuras fases o encuentros especiales entre los mejores cocineros.

Con esta apuesta, À Punt busca conectar emocionalmente con su audiencia a través de los sabores de siempre. "Lo que queremos es dar valor a la gente y a las raíces", porque este es "un programa del pueblo para el pueblo". Y con eso resalta la importancia de que el espectador "se pueda divertir, pasar un buen rato y sentirse muy identificado" con lo que ve en pantalla.

Y de canalizarlo se encargan, entre otros, la pareja de conductores del magacín para los que Tronchoni no escatima en elogios. "Clara Castelló y Juanma Melero son los mejores presentadores que podíamos tener para este programa", asegura con rotundidad. Cada día prueban que "son empáticos, divertidos y que saben improvisar muy bien" ante las cámaras.

A nivel personal, aunque Tronchoni confiesa que su fuerte es más disfrutar de la comida que elaborarla, reconoce su interés por la cocina: "Como director, intento cocinar cosas que me gustan, es necesario", concluye entre risas al ser preguntado por su destreza ante los fogones.