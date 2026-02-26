Javier Ruiz, empresario de hostelería: "La gente ya no quiere trabajar los fines de semana"

Francisco Javier Ruiz es un referente para entender la evolución de la hostelería en Alicante. Vinculado al sector desde que llegó a la ciudad en 1969, ha visto cómo el negocio familiar se transformaba en el actual Grupo Juan XXIII. "Eso es toda una vida”, reconoce el empresario de 69 años, quien recuerda que empezó a ayudar a sus padres con apenas 13 años mientras estudiaba.

Sin embargo, el panorama actual presenta desafíos que no existían hace más de cinco décadas. Para el hostelero, el problema más acuciante es la falta de mano de obra cualificada y dispuesta a asumir los horarios del sector.

“Yo veo ahora mucho problema con el personal, no tenemos personal”, lamenta con franqueza a EL ESPAÑOL. Esta escasez le obliga a buscar trabajadores en localidades como Elda o Villena para cubrir eventos: “Es que en Alicante no tenemos”.

Javier, como prefiere que le llamen, vincula este cambio de mentalidad a los años posteriores a la crisis sanitaria de la covid. “Después de la pandemia ha venido todo esto. La gente no está por trabajar en hostelería, los fines de semana no quieren trabajar”, explica.

Y la razón para ello la encuentra en lo que define como un oficio “muy sacrificado” donde el ritmo de vida choca con el ocio general. “Sábado y domingo, cuando hay más fiesta, nosotros tenemos más trabajo. Y claro, cada vez hay menos gente dispuesta”.

Ante esta realidad, la estrategia del Grupo Juan XXIII ha dado un giro hacia la consolidación en lugar de la expansión. “Ahora mismo no debemos crecer. Es momento de estar quietos”, afirma con rotundidad.

Su filosofía actual es clara: priorizar la excelencia sobre el volumen de negocio. “Nosotros lo vemos ahora un poquito complicado. Por eso no nos interesa tener tantos sitios. Es mejor tener menos y mejor”, sentencia.

Actualmente, el grupo gestiona tres espacios: 2&3 Gastrobar, Finca Santa Luzía y Torre de Reixes. Aunque el catering y los eventos siguen siendo el núcleo del negocio, la diversificación ha sido clave.

Sobre su futuro personal, Ruiz despeja cualquier duda sobre una retirada inmediata. “No me voy a jubilar, no pienso jubilarme”, asegura con energía.

No obstante, sí planea un paso a un lado progresivo. “Estaré hasta dentro de dos o tres años en primera línea, pero después me quedaré en segunda línea”, detalla sobre el proceso de transición.

En ese nuevo escenario, sus hijos Javier y Lucía asumirán más peso, algo que Francisco Javier celebra como una "gran suerte". “Ellos se han metido en la empresa por iniciativa propia, yo no he intentado meterlos”, aclara.

El relevo ya está en marcha: Javier maneja Santa Luzía y Lucía se encarga de Torre de Reixes y de la gestión del personal. Mientras tanto, él se mantiene al frente de los eventos y colectividades en Juan XXIII.

A pesar de haber nacido fuera, su compromiso con la ciudad es absoluto después de 55 años de trayectoria. “Defendemos Alicante a capa y espada y somos alicantinos. Me considero alicantino de adopción”, concluye.