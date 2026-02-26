Casa Riquelme celebra su apuesta por la tradición y alicantinismo con la semana del arroz: "Platos extraordinarios"

La ciudad de Alicante vive una de sus semanas más sabrosas con la celebración de las XII Jornadas Gastronómicas del Arroz de Casa Riquelme. Este evento busca poner en valor el producto de la tierra y la tradición de una familia que lleva más de medio siglo trabajando tras los fogones.

Rocío Riquelme, una de las tres responsables del establecimiento junto a sus hermanos Moncho y David, explica que estas jornadas nacieron para "hacer una semana para el alicantino dedicada a la gastronomía alicantina, al producto, a todo lo que para nosotros ha sido nuestra base".

La propuesta se basa en "recuperar producto alicantino que se estaba perdiendo y hacerlo bien", utilizando ingredientes de máxima calidad como el aceite de oliva virgen extra o el azafrán, adquiridos íntegramente en el Mercado Central.

Gema Amor, directora de la feria Alicante Gastronómica, ejerció como anfitriona de esta jornada dedicada a la mujer y destacó la importancia de liderar proyectos gastronómicos de este calado.

"Es uno de los momentos para valorar y reconocer toda esa trayectoria y el papel de la mujer", señaló Amor, definiéndose como una defensora del talento femenino: "El papel de la mujer es fundamental en una casa que no es solo cocina, sino todo lo que significa e inculca".

Para la directora de la feria, la presencia femenina aporta "arte, sutileza y convivencia" a la gastronomía, elementos que se ven reflejados en la cocina de Casa Riquelme.

"Alicantinismo" puro

Lidia López, concejala de Hostelería de Alicante, también estuvo presente y subrayó que este establecimiento representa el "alicantinismo puro" tras más de 50 años aportando valor a la ciudad.

"Nos dejan platos tan extraordinarios como los que hemos podido disfrutar hoy. Un arroz de costillas y garbanzos con un sabor exquisito", valora la concejala tras probar la receta de los hermanos Riquelme.

López enfatiza que estas recetas tradicionales "te transportan a esas recetas que ya realizaban nuestras madres, nuestras abuelas... son recetas con esencia que nos transportan a nuestras infancias".

Sorpresa para el domingo

Las jornadas no terminan aquí. Rocío Riquelme detalla que cada día cuenta con un anfitrión y un menú maridado que oscila entre los 54 y 64 euros.

Este jueves tienen la degustación de especias de Carmencita, con Jesús Navarro como anfitrión, enumera Rocío. El viernes vendrá Santos Ruiz de la DO Arroz de Valencia y el sábado el influencer Mario Maggio, añade.

El ciclo concluirá este domingo con una "sorpresa" final, cerrando una semana que, en palabras de Rocío, es "muy chula porque nos atrevemos a hacer cositas con otros productos y jugar con las bodegas".