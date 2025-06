¿Hay burbuja de la hamburguesa en España? Daniel Agromayor cree que "mucha gente ha pensado que es un negocio fácil"

En la playa de Benidorm la cadena Five Guys acaba de inaugurar su primer local del 2025, el que se convierte en el 41 de los que tienen en España. Una apertura muy meditada con la que su director en la península Ibérica valora el cuidado en un sector en el que "mucha gente ha pensado que es un negocio fácil".

Con la explosión por las hamburguesas en alto, como refleja DBK con datos de aumento del 25% en el número de locales del sector en 2023, Daniel Agromayor es prudente al hablar de expansión.

Así se lo aplican ellos mismos que el año pasado abrieron 11 restaurantes y este 2025 la "cosecha no va a ser tan potente" debido a complejidades inmobiliarias.

La apertura de Benidorm, su segundo local en la provincia de Alicante y tercero en la Comunitat Valenciana, encaja en ese proceso de expansión con el que salir de las dos capitales donde se han asentado. Madrid y Barcelona acaparan 30 de los 41 locales que tienen.

Eso, como traduce el directivo bilbaíno, deja "mucha piel de toro por conquistar". Y así asegura que reciben "muchísimos mensajes" de toda España y Portugal de personas esperando la llegada de un Five Guys, destacando el "fandom" tan potente que genera una marca que no se anuncia.

En su llegada a España, hace nueve años, la publicidad les llegó sola. Se promocionaba como "la hamburguesería favorita de Obama" cuando abrieron en la Gran Vía de Madrid. Ahora lo esencial para el equipo es que el cliente "lo pruebe" y "vea la acción en la cocina".

Con 30 años de experiencia en el sector, Agromayor considera que hacerlo bien de manera consistente es "muy complicado". Por eso recuerda que en uno de sus últimos análisis ya reflexionaba: "Veremos en 5 años cuántos quedan".

El camino para seguir creciendo es la sencillez. Una que entienden por una oferta de hamburguesas y patatas fritas en las que la variedad viene con la personalización de ingredientes.

Según sus cálculos tienen 263 000 combinaciones y para quien no prefiera liarse con ellas, tienen lo que bautizan como all the way con la selección "supergenerosa" de extras gratuitos.

Y hablando de una cadena estadounidense que quiere seguir creciendo en España, Agromayor señala dos particularidades que marcan la distancia entre ambos países en cómo se entiende la bebida que debe acompañar sus hamburguesas.

Su apuesta por las máquinas Coca-Cola Freestyle, que ofrecen "mil y pico combinaciones de bebida", les convierte en la única cadena de restaurantes en los que se pueden probar todos los sabores de sus refrescos.

Si esta es la opción habitual, Agromayor apunta que los batidos son un "gran desconocido" en España, ya que se asocian "absolutamente a postre", a diferencia de los países anglosajones donde pueden ser un acompañamiento de la comida.

Batido de bacon o chicle

Si beber un batido mientras se toma una hamburguesa doble aún suena extraño, en sus locales se pueden probar con combinaciones como plátano y bacon, mantequilla de cacahuete o el que acaban de incorporar de brillante color azul, el chicle. Por eso presume de que son "un producto extraordinario, delicioso".