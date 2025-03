Ni Castalla ni El Pinós, el mejor arroz a la leña se puede comer a diez minutos del centro de Alicante

Disfrutar del mejor arroz a leña se puede hacer en la misma ciudad de Alicante. Ese es el objetivo que se plantearon Juan Ramón García y Javier Molina. El éxito de su propuesta les distingue entre la oferta que tiene la capital del arroz.

El sarmiento que les traen de Fuente-Álamo, en su Albacete natal, es el que les permite alimentar ese fuego con el que preparan sus arroces durante todo el año. Situados en el club de tenis, a diez minutos del centro, es ahí donde pueden almacenar todo el que necesitan.

Y cada vez les hace falta más. "Empezamos con 450 gavillas en dos meses y medio y vamos por 450 gavillas en un mes", asegura Juan Ramón. Estar a las afueras permite que Javier pueda cocinar sin preocuparse de lo que dirán los vecinos del humo: "En el centro no se puede, es imposible".

Los dos repasan con orgullo el que ha sido un gran año. "Lo que me transmite mucha gente es menudo descubrimiento, ya no nos tenemos que ir a...", y ahí Juan Ramón hace una pausa para no referirse a otras localidades donde la cocina a leña es su fuerte, "nos quedamos aquí".

El reconocimiento del público les acompaña y así lo recogen en comentarios como "visita obligatoria" o "una de las mejores paellas, que no son pocas". Ante eso, los dos aseguran que "nos seguimos sintiendo humildes".

Un planteamiento que aplican en el día a día con lo que supone cocinar a leña. "Estar ahí dentro de la barbacoa con el sarmiento a tope es duro", concede Javier, "y si no lo amas no lo puedes hacer".

Juan Ramón García y Javier Molina, esta semana en La Llar.

Un razonamiento en el que este cocinero destaca la pasión por querer hacerlo cada vez mejor" para aplicarse ante cada una de las que preparan diariamente: "Es duro y es difícil, porque cada arroz es un mundo".

Estos días participan de las jornadas Ciudad del Arroz que organiza el Ayuntamiento de Alicante con un menú especial. Pero si tienen que elegir entre la decena de recetas que ofrecen en carta, se quedan con dos: el de conejo y caracoles y el de parpatana de atún.

El primero de ellos es, además, el más demandado en este solicitado local los fines de semana. "Y cada vez más", valora Juan Ramón, "porque hay mucha cultura aquí en esta zona del conejo y caracoles".