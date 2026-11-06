La ayuda de los hoteleros a los vecinos de la Comunitat: descuentos de hasta el 20 % para disfrutar de hoteles y spas

Los residentes de la Comunitat Valenciana cuentan este mes de noviembre con una oportunidad pionera para hacer turismo de proximidad a precios reducidos. La patronal hotelera HOSBEC, junto a la Diputación de Alicante y Turisme Comunitat Valenciana, ha presentado la primera edición de la campaña Km0 Week.

La iniciativa se desarrollará del 13 al 29 de noviembre, abarcando dos semanas y tres fines de semana completos. Durante este periodo, los establecimientos adheridos aplicarán condiciones preferenciales exclusivas para el público local.

El presidente de HOSBEC, Fede Fuster, destaca la vocación cercana del proyecto: "Nos hace una especial ilusión porque es un producto por primera vez pensado para nuestros residentes, para la gente que nos acompaña, para las familias de nuestros trabajadores y para nuestros conciudadanos".

La campaña reúne 37 ofertas repartidas en 13 destinos de las tres provincias, con una notable presencia en Alicante, además de municipios de Valencia y Castellón. Las propuestas incluyen rebajas sobre la tarifa habitual que oscilan entre el 10 % y el 20 %.

El catálogo no se limita únicamente al alojamiento tradicional con desayuno o media pensión. Los ciudadanos podrán acceder a paquetes de bienestar en spas, experiencias gastronómicas con producto de proximidad, ocio y terrazas rooftop o coctelería.

Para consultar el listado completo y acceder a las promociones, la organización ha habilitado la web oficial km0week.com. El portal incorpora un mapa interactivo que calcula los planes disponibles a menos de media hora, una hora o dos horas del municipio de residencia.

Uno de los puntos clave del programa es el modelo de reserva. "Es tan sencillo como contactar directamente con el hotel", explica Fuster. "Precisamente para intentar llegar a las mejores condiciones para el público objetivo, hemos querido hacer esto de manera directa con los hoteles para evitar costes de intermediación", ha remarcado. La página oficial no cobra comisiones ni gestiona pagos, sino que redirige al usuario al teléfono o web del establecimiento.

El director general de Turismo de la Generalitat, Israel Martínez, anima a aprovechar estas fechas: "Cualquier persona de la Comunitat Valenciana que quiera desplazarse un fin de semana a conocer un hotel puede aprovechar estas dos semanas, estos tres fines de semana donde va a haber una gran campaña de descuentos y de promoción".

Martínez recuerda que esta es una forma de hacer ver que los hoteles ofrecen servicio continuo más allá del alojamiento estricto. De ahí que remarca que no hay que tener miedo al "como no estoy hospedado en el hotel, no entro porque no soy cliente: se te va a recibir con los brazos abiertos, ofreciéndote todos los servicios que el hotel puede ofrecer, no solamente para la gente que está alojada".

En esa misma línea, el presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Costa Blanca, Toni Pérez, califica la campaña como "muy disruptiva y muy innovadora".

Israel Martínez, Toni Pérez y Fede Fuster, en la presentación de la campaña de Hosbec. M. H.

Pérez señala que el objetivo es "abrir la puerta para aquellos que pasamos siempre por la puerta de un establecimiento hotelero y a veces por esa circunstancia de ser vecino o vecina, de vivir a pocos kilómetros, no entramos a disfrutar de los múltiples servicios que nos ofrece".

"El poder redescubrir tu destino gracias a tu establecimiento, a ese que a lo mejor está en tu barrio, en tu municipio o muy cerquita en la comarca de al lado, también genera una sostenibilidad económica y social", ha añadido Pérez, subrayando el valor de dinamizar el sector en plena temporada baja.

Fuster ha concluido recordando el propósito de fondo de la propuesta: "Queríamos tener un gesto con esos conciudadanos, que rompan esa barrera psicológica de entrar a un hotel. El hotel está abierto para todos, no solo para los que nos visitan de fuera, también para los nuestros".

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