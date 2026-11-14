Alicante se vuelca con Benalúa para atraer a las nuevas generaciones al mercado: "Tienen que conocernos"

Al pasar por el Mercado Municipal de Benalúa, en Alicante, llama la atención la cantidad de negocios que hay cerrados. Ocho puestos permanecen actualmente sin actividad, una imagen que contrasta con el movimiento de los 9 establecimientos que siguen abiertos y que mantienen vivo un espacio ligado a la historia de varias generaciones de vecinos.

Uno de ellos es Aitor Rodríguez, vocal en Benalúa de la Asociación de Comerciantes en Mercados Municipales de Alicante y fundador de Baka, un establecimiento especializado en carnes prémium que abrió sus puertas hace tres años.

De pequeño, el hostelero acompañaba a su abuela a hacer la compra entre sus pasillos y, cuando tuvo la oportunidad de emprender, decidió regresar al mismo mercado. "Me enteré de que se jubilaba mi carnicero de confianza y yo buscaba un concepto de oficina para mi trabajo y, a la vez, poder llegar al cliente final tras la pandemia", recuerda.

Nuevas propuestas

Ahora, Rodríguez forma parte de una nueva generación de comerciantes que intenta dar otro aire al recinto, combinar los negocios tradicionales con propuestas de hostelería y conseguir que los más jóvenes vuelvan a comprar en los mercados municipales.

El Mercado de Benalúa ha cambiado considerablemente durante los últimos años. Las jubilaciones y la falta de relevo generacional han reducido el número de negocios, mientras que otros emprendedores han aprovechado los traspasos para poner en marcha nuevos conceptos.

Entre los establecimientos que hay abiertos figuran Carnicería Manolo, Carnicería Miguel Ángel, Pescados Casas, Pescados Baeza y Panadería Hermanos Guardiola. También se encuentran J Gourmet, Baka, El Arranque y Chismosa, que acaba de levantar la persiana con su propuesta de cocina inquieta.

En el lado contrario, durante 2025 cerraron la Carnicería Paco, -ahora el bar Chismosa-, y Frutos Secos Dimas, ambos por jubilación. Una situación que se suma a otros cierres acumulados con el paso de los años.

"La mitad del mercado está cerrado; la gente se ha ido jubilando y los descendientes no han continuado el negocio", explica Rodríguez, que recuerda una época en la que todos los mostradores estaban ocupados por comercios de fruta, pescado, verdura, carne y pan.

Actualmente, el recinto presenta dos zonas diferenciadas. En uno de los pasillos se concentran las propuestas de hostelería, con la marisquería, Baka, Chismosa y El Arranque. En el otro permanecen los negocios tradicionales, como las pescaderías, carnicerías y panaderías.

"La suerte es que no nos molestamos; toda la hostelería está en un lado y no hay choque entre quien viene a hacer la compra cotidiana y quien está comiendo", señala.

Puestos vacíos

Uno de los asuntos pendientes para recuperar la actividad del mercado es volver a ocupar los puestos que permanecen cerrados. Según explica el portavoz de los comerciantes, existe interés por parte de personas que se acercan a preguntar por las posibilidades de abrir un negocio, pero necesitan que el Ayuntamiento saque las correspondientes licitaciones.

"Todos los puestos que quedan vacíos son del Ayuntamiento y tienen que salir a subasta o licitación pública; si no los sacan, la gente que viene a preguntar interesada no puede entrar", explica.

Las últimas incorporaciones se han producido mediante traspasos privados de concesiones que siguen vigentes hasta 2042. La situación no afecta únicamente a Benalúa, ya que también hay personas pendientes de poder acceder a puestos en el vecino Mercado Municipal de Babel.

Rodríguez recuerda que la ordenanza municipal se acaba de actualizar después de años sin modificaciones y confía en que este proceso permita avanzar en la apertura de nuevos espacios. Mientras tanto, reconoce que hay comerciantes que incluso estarían interesados en ampliar sus propios negocios.

"Da pena porque hay personas interesadas en abrir y nosotros mismos quisiéramos más espacio para ampliar, pero los puestos siguen cerrados", lamenta.

Aitor Rodríguez, detrás del mostrador de 'Baka'. A.R.

La propuesta de Baka

La llegada de nuevos negocios también está cambiando la oferta del mercado. Baka es uno de los ejemplos de esta transformación. El establecimiento de Rodríguez combina tienda, degustación y distribución profesional, con una selección de vacuno madurado, buey certificado y wagyu nacional e internacional.

La idea es acercar productos que habitualmente se encuentran en restaurantes de alta cocina a los consumidores particulares. Para ello, el negocio cuenta con dos chefs profesionales que asesoran sobre los cortes y las diferentes formas de preparar la carne en casa.

"Aquí lo que hago es una tienda para que el público pueda llegar a este producto, toda esta carne prémium que habitualmente solo trabajamos para la alta hostelería", explica.

El proyecto comenzó con tres personas y actualmente cuenta con cinco trabajadores. Rodríguez asegura que la respuesta de los clientes ha permitido ampliar progresivamente el negocio.

También defiende que el precio no tiene por qué ser una barrera para acceder a determinados productos. "Nuestras hamburguesas cuestan 10 o 20 céntimos arriba o abajo respecto a cualquier hipermercado; lo que queremos es que el producto ‘top’ llegue a cualquier persona", afirma.

El Benalúa Fest

La falta de visibilidad es otro de los problemas que señala el comerciante. A su juicio, hay personas que pasan habitualmente por delante del edificio, situado en la transitada avenida Aguilera, sin saber que los puestos continúan abiertos.

"Pasan con el coche por una avenida muy transitada, ven el edificio y piensan que está cerrado; no saben que aquí dentro hay vida y hay puestos", explica.

Por eso, Rodríguez considera que jornadas como el Benalúa Fest permiten acercar el mercado a nuevos públicos y recordar a los vecinos que sigue siendo un espacio comercial activo.

La sexta edición del triple festival de dinamización comercial de Benalúa se celebra este sábado, 14 de noviembre, con actividades repartidas entre el mercado, el mercadillo y la plaza de Navarro Rodrigo.

El Mercado de Benalúa acoge desde las 11.00 horas el Mercat Fest, con tres showcookings a cargo de los puestos de Baka, Garra y Rubí, degustaciones de productos alicantinos, talleres infantiles, pintacaras y música. La programación incluye también animación de mariachis, personajes de Star Wars y un concierto del grupo local Amenaza Verde a las 14.00 horas.

La jornada se completa con el Desafío Benalúa, un juego por equipos que recorre el mercadillo entre las 10.00 y las 12.30 horas, y una fiesta gratuita en la plaza de Navarro Rodrigo a partir de las 18.00 horas. Allí actuarán David Prada y el grupo Lady Ma Belle, además de celebrarse espectáculos de improvisación y actividades infantiles.

El objetivo es que el público conozca los establecimientos del barrio y se acerque a los comercios de proximidad. Una tarea que también pasa por recuperar la costumbre de comprar en los mercados entre quienes han crecido con las grandes superficies.

"En las grandes superficies la gente coge el producto sin hablar con nadie; aquí te atiende el charcutero, el carnicero o el pescadero y te dan a probar una loncha de jamón o un trozo de queso", recuerda Rodríguez.

Para el portavoz, el futuro del mercado depende de que los niños y jóvenes descubran esa forma de comprar. "Los niños y los jóvenes son quienes tienen que mantener viva la costumbre del mercado; para conseguirlo, nosotros tenemos que renovarnos y ellos tienen que venir a conocernos", concluye.